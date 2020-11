Thừa Thiên Huế đã có Phòng An ninh mạng thuộc Công an tỉnh

Thừa Thiên Huế là địa phương thứ 4 của cả nước được Bộ Công an quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trực thuộc Công an tỉnh.

Mới đây, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thuộc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh, cùng các quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh cũng trao các quyết định điều động cán bộ, chiến sỹ về công tác tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Thừa Thiên Huế là địa phương thứ 4 của cả nước được Bộ Công an quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trực thuộc Công an tỉnh.

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng công an tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, và của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ bày mong muốn đội ngũ cán bộ, chiến sỹ phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục nâng cao năng lực, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi, chuyên sâu, tâm huyết với công tác.

Cán bộ, chiến sỹ cần phát huy tốt vai trò dự báo, phát hiện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh, an toàn không gian mạng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; xử lý đẩy lùi hoạt động chống phá, phản động, cũng như hoạt động của tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng.

H.A.H