Tìm kiếm các nhân tài sẽ phát triển thêm nhiều sản phẩm ATTT “Make in Vietnam”

Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng mong rằng cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin tìm được nhiều nhân tài, để không chỉ bảo đảm tốt an toàn thông tin mà sau này sẽ là những chủ nhân tạo ra nhiều sản phẩm “Make in Vietnam”.

Mong muốn, sự kỳ vọng trên được nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chia sẻ trong lễ khai mạc cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” vừa được tổ chức sáng 31/10 tại cơ sở đào tạo Hà Nội của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng, việc tổ chức cuộc thi cho sinh viên an toàn thông tin cũng là một bước chuẩn bị quan trọng cho chuyển đổi số quốc gia.

Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin trình độ cao

Sinh viên với an toàn thông tin là cuộc thi kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin dành cho sinh viên, học viên hệ cao đẳng, đại học đã được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì tổ chức từ năm 2008. Đến nay, cuộc thi đã trở thành sân chơi bổ ích, lành mạnh, nơi giao lưu quốc tế cho các sinh viên CNTT, an toàn thông tin; góp phần thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao.

Tiếp tục nhận được sự bảo trợ của Bộ TT&TT và Bộ GD&ĐT, cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” có sự tham gia phối hợp tổ chức của Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT và Cục CNTT - Bộ GD&ĐT. Là một hoạt động trong chuỗi sự kiện thường niên “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm 2020, cuộc thi năm nay là lần thứ hai mở rộng cho sinh viên các nước khác trong khu vực ASEAN tham gia.

Cũng trong phát biểu khai mạc vòng thi Sơ khảo “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020”, Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng nhận định, sự tham gia đông đảo của các trường, các đội trong cuộc thi năm nay là một tín hiệu rất tốt cho công tác an toàn thông tin của chúng ta thời gian tới. Việc tổ chức cuộc thi cho sinh viên an toàn thông tin cũng là một bước chuẩn bị quan trọng cho chuyển đổi số quốc gia.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố nguồn nhân lực trong đảm bảo an toàn thông tin, ông Hưng cho rằng với những nước đang phát triển như Việt Nam thì nguồn nhân lực vô cùng quan trọng.

Theo ông Hưng, sự tham gia đông đảo của sinh viên các trường trên toàn quốc cũng như sự tham dự của sinh viên 6 nước ASEAN thể hiện chúng ta đang tích cực chuẩn bị cho việc chuyển đổi sang nền kinh tế số. Với việc số hóa toàn diện nền kinh tế, công tác đảm bảo an toàn thông tin càng quan trọng.

“Tôi cũng mong rằng, thông qua cuộc thi này một mặt đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực an toàn thông tin, nhưng mặt khác chúng ta cũng tìm được nhiều nhân tài không chỉ đảm bảo an toàn thông tin trong nước mà sau này sẽ là những chủ nhân tham gia sáng tạo các sản phẩm “Make in Vietnam” trong lĩnh vực an toàn thông tin, được sử dụng rộng rãi trong nước và cả ở nước ngoài”, ông Hưng chia sẻ.

Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin nhận định, cuộc thi sẽ là một dấu mốc quan trọng với các bạn trẻ trong tiến trình sắp tới của cá nhân mình ở lĩnh vực an toàn thông tin.

Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) Hoàng Minh Tiến, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong đảm bảo an toàn thông tin, từ năm 2014 Bộ TT&TT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 99 phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020" (gọi là Đề án). Trong những năm qua, Đề án 99 được thực hiện nghiêm túc, liên tục, trong đó có việc bảo trợ, phối hợp tổ chức cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin.

Nhận định cuộc thi là sự kiện quan trọng dành cho sinh viên ngành CNTT, an toàn thông tin, ông Tiến cho rằng, các sinh viên tham gia cuộc thi với nhiều lý do, nhưng dù là lý do gì thì việc có mặt tại cuộc thi cũng là một dấu mốc quan trọng với các bạn trẻ này trong tiến trình sắp tới của cá nhân mình ở lĩnh vực an toàn thông tin.

Ở góc độ của Cục An toàn thông tin, ông Tiến cho hay, Việt Nam đặt ra rất nhiều mục tiêu như: chúng ta phải làm chủ các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; nâng cao hơn nữa xếp hạng của Việt Nam trong các bảng xếp hạng quốc tế về lĩnh vực an toàn thông tin mạng. Và để thực hiện những mục tiêu này, việc quan trọng là đào tạo ra được đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

92 đội của 7 nước ASEAN dự thi Sơ khảo

Theo đại diện Ban tổ chức, vòng Sơ khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” có sự góp mặt của 92 đội thi đến từ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng của Việt Nam và 6 nước ASEAN khác.

Vòng Sơ khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” có sự góp mặt của 92 đội thi của 7 nước ASEAN.

Cụ thể, trong 92 đội dự vòng Sơ khảo, có 29 đội của 13 trường phía Bắc dự thi tại Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội; 44 đội của 17 trường phía Nam thi tại Đại học Quốc tế Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh và 19 đội của 6 nước ASEAN.

Các đội thi thực hành về an toàn thông tin theo hình thức Vượt qua thử thách theo chủ đề (Jeopardy) trong vòng 8 tiếng. Trong khi các đội của 6 nước ASEAN thi online hoàn toàn, các đội tuyển sinh viên Việt Nam thi online tập trung tại 2 địa điểm là Hà Nội (Học viện Bưu chính Viễn thông) và TP.HCM (Đại học Quốc tế Sài Gòn). Mỗi trường có không quá 3 đội thi tham gia vòng Sơ khảo.

Các đội thi của 6 nước ASEAN tham gia cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020" theo hình thức online hoàn toàn.

Trước đó, vào ngày 17/10, vòng Khởi động cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” đã được tổ chức dưới hình thức thi online, thu hút sự tham gia của 121 đội thi của 31 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng của Việt Nam và 37 đội thi từ các trường đại học của 6 nước ASEAN khác.

Ở vòng Khởi động, đã có 112 đội/ 158 đội tham dự ghi điểm, các trường có đội thi đạt điểm cao là Đại học Bách khoa TP.HCM, Đại học FPT TP.HCM và Đại học quản lý Singapore.

Cũng theo Ban tổ chức, từ 92 đội thi vòng Sơ khảo, sẽ có 16 đội được chọn vào thi Chung khảo. Vòng Chung khảo được tổ chức vào ngày 28/11/2020 với sự có mặt của 10 đội Việt Nam xuất sắc nhất Vòng Sơ khảo và 6 đội đại diện các nước ASEAN.

Đề thi ở vòng Chung khảo được xây dựng theo cách thức đối kháng (tấn công và phòng thủ trực tiếp). Các đội sẽ thi trong thời gian 8 tiếng, với hình thức online hoàn toàn (các đội ASEAN) và online tập trung (các đội Việt Nam).

Theo kế hoạch, Vòng Chung khảo “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” cho các đội Việt Nam và lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Học viện Bưu chính Viễn thông (Hà Nội) vào ngày 28/11. Lễ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ diễn ra trong khuôn khổ hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020” được tổ chức ngày 2/12/2020 tại Hà Nội.

Vân Anh