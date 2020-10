TPHCM: Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin giáo dục

Do cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục, đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vô cùng lớn và có độ mở cao, việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các hệ thống hết sức quan trọng.

Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo được nâng cao về tính bảo mật, an toàn thông tin. Ảnh chụp màn hình.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh nhận xét hệ thống thông tin giáo dục của ngành trong những năm học vừa qua là cơ sở dữ liệu lớn, độ mở cao. Do đó, việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các hệ thống là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Nhằm nâng cao tính bảo mật của hệ thống Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như cổng thông tin của các đơn vị cơ sở giáo dục trong hệ thống, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai dịch vụ xác thực dịch vụ chứng thực bảo mật Secure Sockets Layer (SSL) nhằm mã hóa dữ liệu truyền tải trên hệ thống cho toàn bộ các Cổng thông tin điện tử của các đơn vị tham gia hệ thống do Sở cung cấp.

Việc chuyển đổi này không làm thay đổi cách thức truy cập của người dùng đối với hệ thống Cổng thông tin của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố hiện hành nhưng tính bảo mật, an toàn thông tin đã được nâng cao.

Các đơn vị, cơ sở giáo dục cần triển khai những biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các hệ thống thông tin thì thái độ người dùng (quản trị viên) của các hệ thống cũng như những người dùng khác là một trong những điều kiện vô cùng quan trọng vì vậy các đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhằm nâng cao nhận thức của người dùng cũng như kỹ năng nhận biết, phòng tránh nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.

Để thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các đơn vị cần phân công trách nhiệm cụ thể và thực hiện đúng nội dung Quyết định số 2453/QĐ-GDĐT-VP ngày 27/11/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Giáo dục và Đào tạo và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Hải Lam