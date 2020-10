TPHCM đưa vào vận hành Trung tâm An toàn thông tin

Trung tâm An toàn thông tin thuộc Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh vừa được ra mắt vào chiều 11/10.

Phòng Giám sát Trung tâm An toàn thông tin. (Ảnh: hcmcpv.org.vn)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, Trung tâm An toàn thông tin ra mắt đánh dấu bước ngoặt mới của thành phố trong việc thực hiện Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn 2025. Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng là ưu tiên hàng đầu của TPHCM và từ năm 2017 được thành phố xác định là một trong bốn trụ cột của Đề án.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên Nguyễn Hoàng Anh, hai nhiệm vụ cơ bản và quan trọng của trung tâm là: Thực hiện nhiệm vụ chính trị về việc đảm bảo an toàn thông tin và ứng cứu cho hạ tầng kỹ thuật của các sở, ban, ngành, quận, huyện, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND thành phố và các đơn vị thuộc hệ thống chính trị của thành phố; kế đến là các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP và sau đó mở rộng trong nước và quốc tế.

Trung tâm có chức năng đảm bảo an toàn thông tin trong quá trình thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của TPHCM và cung cấp dịch vụ an toàn thông tin, các sản phẩm khác nhằm bảo toàn vốn trong ngắn hạn và đảm bảo phát triển kinh doanh dài hạn. Trung tâm chủ động kết nối và thu thập thông tin về tình hình an ninh thông tin, Internet từ các đối tác, nhà cung cấp; lỗi bảo mật; các nguy cơ tiềm ẩn. Qua đó, cảnh báo nhanh về các sự cố an ninh thông tin với các cơ quan, đơn vị được bảo vệ. Tất cả tính năng này sẽ hỗ trợ cho công tác quản lý của chính quyền TP và nâng cao hiệu quả của công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn.

Ông Lê Thanh Liêm đề nghị Sở TT&TT khẩn trương hoàn thiện hệ sinh thái ngành công nghệ thông tin, trước mắt là xây dựng quy chế vận hành Trung tâm An toàn thông tin và quy chế phối hợp điều hành giám sát bảo đảm an toàn thông tin. Đồng thời, hoàn chỉnh thủ tục cho các dự án thuộc Đề án đô thị thông minh báo cáo UBND TP, trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư làm cơ sở để triển khai trong giai đoạn 2021 - 2025.

Hải Lam