Trend Micro với nền tảng Trend Micro Vision One được đánh giá dẫn đầu nhóm các nhà phát triển bảo mật công nghệ XDR mới

Trend Micro - công ty phát triển giải pháp an ninh mạng toàn cầu, mới đây được xếp hạng cao nhất trong ngành với nền tảng Trend Micro Vision One, giúp cung cấp giải pháp bảo mật đột phá XDR.

Trong báo cáo quý 4/2021 của công ty phân tích The Forrester New Wave, Trend Micro với nền tảng Trend Micro Vision One được vinh danh là nhà cung cấp dẫn đầu về giải pháp XDR (Extended Detection and Response - Phát hiện và phản hồi mở rộng) trên thị trường.

Vision One đạt điểm vượt trội ở 7/10 tiêu chí đánh giá

Trong số 14 sản phẩm của 14 nhà cung cấp, sản phẩm bảo mật áp dụng công nghệ XDR của Trend Micro – Vision One - nhận được điểm số vượt trội ở 7/10 tiêu chí: Khả năng hiển thị mối đe dọa hiệu quả (ưu tiên những thông tin quan trọng); khả năng phát hiện; khả năng điều tra; cấu trúc sản phẩm; sự an toàn của sản phẩm; khả năng truy tìm mối đe dọa; tầm nhìn nhà cung cấp.

"Với công cụ an ninh của mình, Trend Micro giúp khách hàng nhìn thấy bức tranh đầy đủ về môi trường bảo mật họ đang có, điều này rất đặc biệt và có tác động rất lớn đối với nhu cầu phát hiện và phản hồi sự cố bảo mật", những người sử dụng dịch vụ cho biết. Báo cáo nhận định những nhà bảo mật cung cấp giải pháp XDR như Trend Micro "phù hợp nhất cho các tổ chức cần bộ giải pháp bảo mật mạnh mẽ và dễ vận hành".

Wendy Moore, Phó Chủ tịch phụ trách tiếp thị của Trend Micro bình luận: “Các nhà phân tích bảo mật ngày nay đang phải đối mặt với một loạt trách nhiệm khó khăn, trong đó có việc xác định các mối đe dọa quan trọng và hạn chế thiệt hại lâu dài từ các cuộc tấn công. Tuy nhiên, những khoảng trống về khả năng hiển thị của các công cụ và tình trạng quá tải đã trở nên phổ biến. Chúng tôi tạo ra một nền tảng bảo mật thống nhất duy nhất khi nghĩ đến những thách thức này, và thật tuyệt vời khi thấy báo cáo phân tích độc lập của Forrester đánh giá chúng tôi là người dẫn đầu". Báo cáo cũng cho biết các yếu tố như hiệu quả bảo mật, lộ trình phát triển sản phẩm minh bạch và sự hỗ trợ khách hàng sâu rộng (từ giai đoạn tiềm năng), đã khiến Trend Micro luôn có những khách hàng trung thành.

Bên cạnh Vision One, trước đó, báo cáo của Forrester cũng đánh giá cao nhiều sản phẩm của Trend Micro. Công ty phân tích đánh giá Trend Micro là người dẫn đầu trong báo cáo về bảo mật email doanh nghiệp và dịch vụ bảo mật điểm cuối. Một nghiên cứu cho thấy sản phẩm Trend Micro Cloud One có thể mang lại hiệu quả tái đầu tư (ROI) dự kiến lên đến 188% trong ba năm.

“See more, response faster”

Trend Micro Vision One vượt qua nhiều sản phẩm sử dụng công nghệ XDR khác, và các sản phẩm sử dụng giải pháp EDR (Phát hiện và Phản hồi điểm cuối) truyền thống. Đó là nhờ khả năng “see more” (thấy nhiều hơn) - kết nối email, máy trạm, máy chủ on-premises, máy chủ lưu trữ đám mây và mạng - đồng thời sử dụng công nghệ phân tích bảo mật mạnh mẽ để đối chiếu dữ liệu với mạng lưới thông tin về mối đe dọa toàn cầu của Trend Micro. Kết quả là người dùng nhận được ít cảnh báo hơn, với độ tin cậy cao hơn trong thời gian ngắn hơn (thay vì nhiều cảnh báo với độ tin cậy thấp trong thời gian dài), tất cả chỉ từ một nền tảng. Từ “see more”, điều đó giúp “response faster” (phản ứng nhanh hơn).

Sản phẩm của Trend Micro cũng có thể tích hợp với các công cụ Quản lý sự kiện và Thông tin bảo mật (SIEM) và Điều phối bảo mật, Tự động hóa và Phản hồi (SOAR) của bên thứ ba để tối đa hóa giá trị cho người dùng.

XDR - Câu trả lời cho hệ thống doanh nghiệp ngày càng số hóa

Các chuyên viên an ninh và người làm trong ngành an ninh mạng đang phải đối mặt với cùng một vấn đề: doanh nghiệp ngày càng chuyển nhiều ứng dụng quan trọng lên nền tảng điện toán đám mây, như một phần tất yếu của quá trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 cũng khiến các công ty tăng cường sử dụng các dịch vụ cung cấp lưu trữ đám mây, mở rộng các giải pháp hỗ trợ địa điểm làm việc từ xa linh hoạt cho nhân viên.

Hậu quả không mong muốn của quá trình này là “bề mặt tấn công” (attack surface) trong môi trường mạng của các cá nhân và tổ chức trở nên rộng hơn. “Bề mặt tấn công” là thuật ngữ chỉ tập hợp các điểm mà từ đó kẻ tấn công có thể cố gắng xâm nhập hoặc gây ảnh hưởng, nhằm đánh cắp hoặc lợi dụng dữ liệu từ hệ thống. Một số ví dụ về các điểm này bao gồm các máy trạm và máy tính xách tay, máy chủ chuyên quản lý và chia sẻ tệp, máy chủ chuyên dùng chạy ứng dụng, tường lửa và thiết bị chuyển mạch của công ty, ngoài ra còn có thể là các máy in đa chức năng và các thiết bị di động. Tất cả những bề mặt này có nguy cơ tạo ra những lỗ hổng dễ bị tổn thương về tài chính hoặc khiến tin tặc dễ dàng lợi dụng để xâm nhập.

XDR trở thành sự lựa chọn phù hợp nhất để giải quyết vấn đề trên. Đó là một cuộc cách mạng với công nghệ phát hiện và phản hồi nhanh chóng trước các mối đe dọa, bằng cách tích hợp các kênh thu thập thông tin khác nhau, bao phủ một phạm vi “bề mặt tấn công” lớn hơn, tự động hóa quá trình cập nhật và phân tích thông tin, làm giảm tối đa thời gian phản ứng so với trước đây.

Với XDR, các tổ chức có được khả năng "quét" trên “bề mặt tấn công” rộng, bao gồm máy trạm, mạng, người dùng, cả cơ sở hạ tầng tại chỗ và đám mây.

Là một nhà cung cấp với đầy đủ các sản phẩm hàng đầu trong ngành, Trend Micro tận dụng sự đa dạng sản phẩm và các kiến thức chuyên sâu về email, máy trạm, máy chủ, hệ thống sử dụng công nghệ điện toán đám mây, mạng, và hơn thế nữa, để cung cấp dịch vụ XDR vượt trội hơn các nhà cung cấp khác.

Tại đây, Trend Micro Việt Nam cung cấp rất nhiều thông tin liên quan cũng như chuỗi video về giải pháp này.

