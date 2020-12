Triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 cho chuyên viên du lịch

Chuyên đề “Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001” đã được tổ chức cho đội ngũ chuyên viên của một công ty lữ hành Việt Nam.

Toàn cảnh học viên tham gia chuyên đề. (Ảnh: SmartPro)

Chuyên đề diễn ra từ ngày 15/12 đến 29/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham gia của đội ngũ chuyên viên đến từ Saigon Tourist. Công ty đang chuẩn bị và trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về Hệ thống quản lý an ninh thông tin cho nhân viên, đảm bảo sẵn sàng thực hiện và hoàn thiện tốt mục tiêu chung.

Sau khi học kiến thức cơ bản về ISO 27001, Saigon Tourist tiếp tục triển khai khóa đào tạo “Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001” cho các nhân viên, chuyên viên của mình để triển khai hệ thống quản lý an ninh thông tin.

Chương trình đào tạo có thời lượng 40 giờ, diễn ra từ ngày 15 đến 29/12, hướng đến việc thiết lập các hướng dẫn và nguyên tắc chung cho hoạt động khởi tạo, triển khai, duy trì và cải tiến công tác quản lý an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức. Bên cạnh đó, chương trình còn dựa trên kinh nghiệm của những nhà lãnh đạo và quản lý công nghệ thông tin từng làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia trong nhiều lĩnh vực như: tài chính, ngân hàng, kiểm toán, sản xuất, thương mại, xây dựng, công nghệ, dịch vụ, khách sạn, chứng khoán, an ninh và bảo mật thông tin…

Tại đây, học viên được làm rõ các khái niệm, thuật ngữ về thông tin và an ninh thông tin; cách thức một tổ chức xây dựng được chiến lược an ninh thông tin; tìm hiểu vấn đề an ninh thông tin của Việt Nam, thế giới và xu hướng/xu thế đảm bảo an ninh thông tin; giới thiệu những tiêu chuẩn/thực hành tốt liên quan đến hoạt động quản lý an ninh thông tin; làm rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin (ISO/IEC 27001:2013). Sau đó, học viên thực hành việc áp dụng các yêu cầu theo tiêu chuẩn vào tổ chức, vận hành bộ máy an ninh thông tin của tổ chức. Học viên cũng được giới thiệu về cách thức triển khai, đánh giá nội bộ, đánh giá chứng nhận và duy trì Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013; các kinh nghiệm thực tế của tổ chức đã triển khai đạt và duy trì chứng nhận.

Hải Lam