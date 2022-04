Triệt phá nhóm lừa đảo dự báo kết quả xổ số “chuẩn 100%”

Cơ quan công an phát hiện hàng chục nghìn tài khoản Facebook liên tục đăng tải các bài quảng cáo dịch vụ cung cấp kết quả xổ số chuẩn 100%.

Sau gần 1 tháng điều tra, các trinh sát đã tìm ra 4 căn hộ chung cư, nơi các đối tượng thuê làm địa điểm đặt gần 170 bộ máy tính chạy liên tục 24/24 giờ để phát tán các bài quảng cáo có nội dung lừa đảo. 12 đối tượng lừa đảo bán kết quả xổ số chuẩn vừa bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tại cơ quan công an, đối tượng chủ mưu đã khai nhận chiêu trò lừa đảo

"Em đã chụp ảnh kết quả xổ số của ngày hôm trước rồi dùng phần mềm chỉnh sửa ngày giờ cho sát với giờ quay số hàng ngày. Sau đó liên tục đăng lên các trang mạng xã hội để tạo được lòng tin cho các bị hại. Khi mọi người chuyển tiền mua số thì em cắt đứt liên lạc để chiếm đoạt tiền", đối tượng Nguyễn Văn Minh khai.

Công an tỉnh Hà Nam cho biết thêm, để lôi kéo, dụ dỗ được nhiều người nhẹ dạ, cả tin, các đối tượng lừa đảo còn dùng chiêu trò nhắn tin cam kết trúng số hay giả làm người mua số, soạn ra rất nhiều tin nhắn có nội dung cảm ơn sau khi trúng số. Sau đó đăng tải các tin nhắn này lên hơn 70.000 tài khoản Facebook. Kết quả điều tra bước đầu, đã có hàng nghìn người ở nhiều địa phương mắc lừa chiêu trò lừa đảo này với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cơ quan công an nhận định,những đối tượng lừa đảo bán kết quả xổ số cũng thường mạo danh lãnh đạo, thành viên các Công ty xổ số. Trên thực tế, không ai có thể can thiệp hoặc biết trước kết quả quay số mở thưởng khi hoạt động quay số chưa diễn ra. Tuy nhiên, vẫn có không ít người mắc lừa do sa ngã vào vòng xoáy lô đề cờ bạc.

(Theo VTV)