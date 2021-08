Trung Quốc thông qua luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

Quốc hội Trung Quốc hôm 20/8 chính thức thông qua luật bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu người dùng trên mạng, có hiệu lực từ ngày 1/11.

Luật Bảo vệ thông tin cá nhân là một trụ cột khác trong nỗ lực điều chỉnh không gian mạng của Trung Quốc, dự kiến tăng thêm các quy định dành cho doanh nghiệp trên cả nước. Nước này đã chỉ đạo các ông lớn công nghệ bảo đảm lưu trữ dữ liệu người dùng bảo mật hơn sau khi nhận được nhiều khiếu nại về cách quản lý và sử dụng, vi phạm quyền riêng tư.

Luật Bảo vệ thông tin cá nhân được đánh giá là nghiêm khắc nhất liên quan đến an toàn dữ liệu. (Ảnh: Shutterstock)

Luật quy định việc sử dụng thông tin cá nhân phải có mục đích rõ ràng và chính đáng, nên bị hạn chế trong quy mô tối thiểu. Luật cũng đặt ra các điều kiện đối với các công ty được thu thập dữ liệu, cũng như bảo đảm dữ liệu được an toàn khi chuyển ra nước ngoài.

Luật kêu gọi các bên xử lý thông tin cá nhân chỉ định một người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân và thực hiện kiểm tra định kỳ để bảo đảm tuân thủ pháp luật.

Luật Bảo vệ thông tin cá nhân cùng với Luật An toàn dữ liệu là hai quy định lớn để quản lý Internet Trung Quốc trong tương lai. Luật An toàn dữ liệu đã triển khai từ ngày 1/9, đặt ra khuôn khổ để doanh nghiệp phân loại dữ liệu dựa trên giá trị kinh tế và liên quan tới an ninh quốc gia.

Quốc hội Trung Quốc thông qua hai luật này trong bối cảnh nhà chức trách ngày càng siết chặt ngành công nghệ, bất kể quy mô công ty. Vào tháng 7, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) thông báo mở cuộc điều tra Didi Global do vi phạm quyền riêng tư người dùng. Vài ngày trước, Cục Quản lý Điều tiết thị trường (SAMR) thông qua hàng loạt quy định nhằm cải thiện cạnh tranh công bằng, cấm những hành vi như giả mạo đánh giá. Hôm 18/8, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT) tố cáo 43 ứng dụng chuyển dữ liệu người dùng bất hợp pháp và yêu cầu sửa đổi trước ngày 24/9.

Du Lam(Theo Reuters)