Trung tâm IOC Vũng Tàu xử lý sự cố mất an toàn thông tin trên địa bàn

Trung tâm điều hành Đô thị thông minh (IOC) của Thành phố (TP) Vũng Tàu được đặt tại số 45, Bacu, phường 1, TP. Vũng Tàu.

Trung tâm IOC đã hoàn thành theo đúng tiêu chuẩn và hướng dẫn của Bộ TT-TT với 8 hạng mục chính như: Hệ thống nền tảng trung tâm điều hành thông minh (IOC Platform); tích hợp 50 camera an ninh; 2 camera giao thông; ứng dụng phản ánh công dân; ứng dụng quản lý thông tin trên không gian mạng (Reputa); hệ thống an toàn thông tin; ứng dụng quản lý lưu trú; hệ thống cảnh báo cháy thông minh. Ngoài ra, Trung tâm IOC này cũng cho phép tích hợp hiển thị lên các ứng dụng hành chính công, quản lý tàu cá, trang web thành phố, cổng thông tin du lịch thành phố, cổng thông tin ngành giáo dục thành phố...

Ứng dụng CNTT để quản lý TP. Vũng Tàu theo mô hình thông minh, hướng tới việc phục vụ nhân dân và du khách là một trong bốn khâu đột phá của nhiệm vụ trọng tâm xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là mô hình thể hiện sự tiên tiến, đảm bảo tính khoa học, phù hợp với thực tiễn yêu cầu trong đổi mới quản lý, sáng tạo trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và xu thế đổi mới, phát triển của địa phương trong tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trung tâm IOC TP. Vũng Tàu ra đời sẽ kết nối, tích hợp với các hệ thống thông tin, phục vụ cho việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố. Đặc biệt, Trung tâm có khả năng giám sát, phát hiện, xử lý và bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trên địa bàn, năng lực ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin, đặc biệt là hạ tầng thông tin trọng yếu; bảo vệ thông tin riêng của người dân, tăng cường khả năng tự vệ trên môi trường Internet, phòng chống các loại tin tặc tiêu cực.

Theo Cổng thông tin điện tử Bà Rịa – Vũng Tàu, Trung tâm điều hành đô thị thông minh ra đời với sứ mệnh “Áp dụng công nghệ để phục vụ người dân”, nâng cao chất lượng cuộc sống về mọi mặt, đa lĩnh vực. Trung tâm điều hành giúp Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố tiếp nhận được thông tin, nội dung từ nhiều phương thức khác nhau: qua camera giám sát, qua ứng dụng di động, qua website, mạng xã hội... Chỉ với một chiếc điện thoại, người dùng sẽ chụp hình hoặc quay phim những vấn đề bất cập gặp phải trong cuộc sống như rác thải bừa bãi, hạ tầng đường sá bị hư hỏng nặng… Qua đó, giúp lãnh đạo thành phố và các đơn vị chức năng đưa ra giải pháp xử lý thông tin và các quyết định điều hành nhanh chóng, chính xác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, trong giai đoạn 1 từ năm 2020 đến hết quý I/2021, Trung tâm IOC bước đầu vận hành thí điểm một số dịch vụ ĐTTM thuộc lĩnh vực: du lịch, hành chính công, y tế... Cụ thể, thành phố đã xây dựng phần mềm quản lý lưu trú; phản ánh hiện trường; ứng dụng bốc số trực tuyến; hệ thống tin nhắn chào mừng khách du lịch; tích hợp phần mềm một cửa tập trung; nâng cấp Trang thông tin du lịch TP. Vũng Tàu và hiển thị báo cáo ngành y tế lên IOC. Giai đoạn 2 (từ quý II/2021 đến năm 2025) thành phố tiếp tục triển khai thí điểm một số dịch vụ ĐTTM thuộc lĩnh vực: Quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường… Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục nâng cấp IOC, mở rộng các tiện ích, bổ sung các tính năng của dịch vụ ĐTTM đã triển khai giai đoạn 1.

Theo Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, Trung tâm IOC được hoàn thành triển khai trong chưa đầy 3 tháng. Thống kê cho thấy đã có trên 10 nghìn người sử dụng ứng dụng phản ánh công dân VungtauIOC; trung tâm điều hành vừa khai trương đã tiếp nhận gần 100 phản ánh từ người dân về các lĩnh vực đô thị, môi trường… Số lượng phản ánh sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới, thể hiện mức độ quan tâm và cam kết của bộ máy chính quyền thành phố trong việc xử lý/đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Hải Lam

