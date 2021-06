Trung tâm bảo vệ quyền riêng tư và an ninh mạng lớn nhất Trung Quốc

Trung tâm Minh bạch Bảo vệ quyền riêng tư và An ninh mạng toàn cầu lớn nhất Trung Quốc đặt tại thành phố Đông Hoản, nhằm giải quyết các rủi ro an ninh mạng mới.

Ông Ken Hu, Chủ tịch luân phiên Huawei, tại lễ khai trương trung tâm. (Ảnh: Huawei)

Những năm gần đây, không gian mạng trở nên phức tạp chưa từng có với quá trình số hóa các ngành công nghiệp và sự nổi lên của các công nghệ như 5G, AI. Chưa kể, mọi người dành phần lớn thời gian trên mạng do dịch Covid-19. Những xu hướng này làm gia tăng các rủi ro an ninh mạng mới.

Nhằm giải quyết các vấn đề nói trên, Huawei thành lập Trung tâm Minh bạch Bảo vệ quyền riêng tư và An ninh mạng toàn cầu tại Đông Hoản. Trung tâm sẽ cung cấp nền tảng cho các bên liên quan trong ngành để chia sẻ kiến thức chuyên môn về quản trị mạng và cùng nghiên cứu những giải pháp kỹ thuật. Trung tâm sẽ mở cửa cho các cơ quan quản lý, tổ chức thử nghiệm bên thứ ba độc lập và các tổ chức tiêu chuẩn, cũng như khách hàng, đối tác và nhà cung cấp của Huawei.

Ông Ken Hu, Chủ tịch luân phiên Huawei, khẳng định: “An ninh mạng quan trọng hơn bao giờ hết”. Ông cho rằng chúng ta cần làm việc cùng nhau, chia sẻ phương pháp và xây dựng năng lực tập thể về quản trị, tiêu chuẩn, công nghệ và xác minh. Công chúng và cơ quan quản lý cần một lý do để tin tưởng vào tính bảo mật của sản phẩm, dịch vụ sử dụng hàng ngày.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Huawei chia sẻ Nguyên tắc cơ bản về bảo mật không gian mạng của sản phẩm với hi vọng các bên trong ngành có thể liên tục cải thiện bảo mật sản phẩm. Hiện tại, ngành công nghệ vẫn thiếu cách tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn, phối hợp, đặc biệt là về quản trị, năng lực kỹ thuật, chứng nhận và cộng tác.

Theo ông Ken Hu, rủi ro an ninh mạng là trách nhiệm chung. Do đó, các chính phủ, tổ chức tiêu chuẩn và nhà cung cấp công nghệ cần hợp tác chặt chẽ hơn để phát triển sự hiểu biết thống nhất về các thách thức an ninh mạng. Chúng ta cần đặt ra các mục tiêu chung, gắn kết trách nhiệm và cùng nhau xây dựng một môi trường kỹ thuật số đáng tin cậy, đáp ứng những thách thức của hiện tại và tương lai.

Du Lam