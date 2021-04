NCSC đổi nhận diện thương hiệu, chuyển mình cùng xã hội số

Từ ngày 15/4, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thay đổi logo, thể hiện sự chuyển mình cùng xã hội số, với sứ mệnh bảo vệ cá nhân, tổ chức trước các nguy cơ, rủi ro mất an toàn trên không gian mạng.

Logo mới, sứ mệnh mới

Điểm nhấn chính trong logo mới của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin là chữ “NCSC” được thiết kế vững chãi, tinh gọn, hiện đại. Với sự đổi mới từ chính cách thể hiện tên thương hiệu, Trung tâm mong muốn thương hiệu của mình sẽ mang đến một nguồn năng lượng mới, đưa “NCSC” trở thành cụm từ được người dân Việt Nam nhớ tới mỗi khi sử dụng Internet.

Một điểm nhấn nữa của logo mới “NCSC” đến từ biểu tượng ngôi sao 5 cánh, với 3 cánh ở giữa được cách điệu tạo thành mũi tên truyền tải thông điệp: “Thay đổi phương thức bị động phòng thủ sang phòng thủ chủ động, nâng cao khả năng phát hiện và phản ứng sớm đối với các mối đe dọa từ không gian mạng”.

Sự thay đổi này, theo chia sẻ của đại diện NCSC, cũng nhằm phản ánh mong muốn, quyết tâm phát triển và lớn mạnh của Trung tâm. Và một trong những điểm tựa vững chắc của NCSC giai đoạn tới chính là sự ủng hộ, phối hợp của rất nhiều các cơ quan chuyên trách của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và hàng chục doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng của Việt Nam.

Về màu sắc, logo mới của NCSC được thể hiện trên hai khối màu đỏ và màu xanh. Màu xanh là màu chủ đạo trên nền chữ “NCSC”, thể hiện tính đặc trưng của công nghệ hiện đại, năng động và tin cậy. Màu đỏ của mũi tên điều hướng ẩn mình trong ngôi sao cùng chữ “VN” lấy cảm hứng từ màu cờ của Tổ quốc, tượng trưng cho trung thành, sức mạnh và sự tâm huyết.

“Với đường nét đơn giản, hiện đại cùng sự kết hợp có tính ẩn dụ về màu sắc, logo mới của NCSC tạo ra diện mạo tươi mới, hòa trộn giữa bản sắc chuyên nghiệp, đáng tin cậy vốn có của Trung tâm NCSC cùng tinh thần năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong công cuộc chuyển đổi số”, đại diện NCSC chia sẻ.

Từ trung tuần tháng 2, NCSC đã công bố tầm nhìn và sứ mệnh nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng. Theo đó, Trung tâm xác định tầm nhìn là đối tác đáng tin cậy, có năng lực kỹ thuật cao, phấn đấu trở thành trung tâm an toàn thông tin hàng đầu ASEAN vào năm 2022 để góp phần hiện thực hoá giấc mơ đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng.

Sứ mệnh của Trung tâm là nỗ lực không ngừng để không gian mạng Việt Nam trở nên an toàn và lành mạnh, góp phần chuyển đổi số quốc gia nhanh, bền vững; giám sát, bảo vệ và hỗ trợ người dân, các cơ quan của Đảng, Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và các hệ thống thông tin quan trọng trước các nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin trên không gian mạng.

Chung tay vì không gian mạng Việt Nam ngày càng an toàn, lành mạnh

Giám đốc NCSC Trần Quang Hưng cho hay, để thực hiện sự mệnh mới, Trung tâm cần tiếp tục chú trọng vào việc hoàn thiện tổ chức thông qua việc nâng cao chất lượng chuyên môn.

Bên cạnh đó, song song với tiếp tục thu hút thêm nhiều cán bộ chất lượng cao về công tác, Trung tâm NCSC cũng mong muốn có thêm nhiều góp ý, đóng góp cũng như phối hợp chặn chẽ hơn của những cá nhân, tổ chức cùng chí hướng để chung tay nỗ lực để không gian mạng Việt Nam ngày càng trở nên an toàn và lành mạnh.

NCSC đặt mục tiêu đến năm 2022 sẽ trở thành trung tâm an toàn thông tin hàng đầu ASEAN để góp phần hiện thực hoá giấc mơ đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng.

Cùng với việc ra mắt logo mới, NCSC cũng điều chỉnh bộ nhận diện thương hiệu và đồng bộ trên tất cả các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của Trung tâm.

“Việc thay đổi logo và bộ nhận diện cũng thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc tự đổi mới, đồng thời cũng là lời cam kết tiếp tục giữ vững, phát huy các giá trị truyền thống vốn có và tạo ra những bước đột phá mới để làm chủ các nền tảng số, làm chủ không gian mạng quốc gia, hướng tới phát triển không gian mạng quốc gia an toàn, lành mạnh, nhân văn và rộng khắp”, đại diện NCSC chia sẻ.

Được thành lập từ năm 2015 với tên gọi “Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ an toàn thông thông tin”. Đến năm 2018, Trung tâm có tên mới là “Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia”. Những năm gần đây, đội ngũ trẻ gồm khoảng 50 người của NCSC được coi là một trong những “lá chắn thép” để góp phần bảo vệ không gian mạng quốc gia.

Tuy nhiên, trong chia sẻ với ICTnews hồi đầu năm nay, Giám đốc NCSC Trần Quang Hưng nhấn mạnh: “Sẽ không có gì có thể gọi là “lá chắn thép” nếu chúng tôi chỉ đứng một mình. Bản thân những gì NCSC đã làm mấy năm vừa qua vẫn còn rất ít ỏi. Đảm bảo an toàn, an ninh mạng thật sự là “cuộc chiến trường kỳ” và “hệ miễn dịch” cho không gian số quốc gia cần nhiều hơn thế.

Do vậy, việc phối hợp, hợp tác cùng nhiều đơn vị chuyên trách của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức bảo mật trong và ngoài nước bằng những hoạt động cụ thể sẽ là định hướng chính sắp tới của chúng tôi”.

M.T