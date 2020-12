Ứng dụng CNTT phải đi đôi với đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Bên cạnh nâng cao khả năng ứng dụng CNTT, Học viện Lục quân coi trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình sử dụng.

Học viện Lục quân chú trọng công tác đào tạo nâng cao nhận thức ATTT. Ảnh minh họa: egov

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động dạy học, trong nhiều năm qua, Học viện Lục Quân đã triển khai đồng bộ việc ứng dụng và phát triển CNTT tại Học viện và đã đạt được nhiều kết quả.

Cơ sở hạ tầng CNTT đã được tạo lập và bảo đảm kết nối dữ liệu đến tất cả các đơn vị trong toàn Học viện. Công tác bảo mật, an toàn thông tin trên môi trường mạng luôn được chú trọng và đầu tư, trang bị hợp lý. Đặc biệt, hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập được bảo đảm tốt, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, theo đánh giá chất lượng khai thác, ứng dụng CNTT đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên trong dạy, học so với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế.

Từ thực trạng tình hình ứng dụng CNTT vào dạy học thời gian qua, để nâng cao kỹ năng khai thác, ứng dụng CNTT, Học viện sẽ tập trung hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, Học viện chú trọng nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Các cán bộ, giảng viên, học viên có nhận thức đúng về ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mới có thể khai thác, sử dụng CNTT trong giáo dục - đào tạo đạt hiệu quả và có chất lượng.

Theo lý giải, thời gian gần đây, tình hình an ninh mạng trên thế giới diễn biến ngày càng phức tạp với hàng loạt chiến dịch gián điệp, tấn công mạng của tin tặc nhằm vào những cơ quan, tổ chức và tập đoàn kinh tế lớn. Liên tục xuất hiện siêu vũ khí mạng tấn công xâm nhập, đánh cắp, phá hoại mạng thông tin và những công trình, phương tiện quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội của nhiều quốc gia. Do đó, bên cạnh nâng cao khả năng ứng dụng CNTT cần coi trọng nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình sử dụng.

Bảo đảm tốt trang bị, hạ tầng CNTT cho cán bộ, giảng viên, học viên làm việc, giảng dạy, học tập. Đặc biệt, hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin, thiết bị mô phỏng, các phòng học chuyên dùng, chuyên ngành.

Trang thiết bị, hạ tầng CNTT đóng vai trò rất quan trọng để triển khai ứng dụng vào công tác giáo dục - đào tạo. Việc đầu tư các trang thiết bị tại Học viện cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí. Ưu tiên các trang thiết bị có nhu cầu sử dụng cao và phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ giáo dục - đào tạo như máy tính, máy chiếu, bảng thông minh, thiết bị mô phỏng, các phòng học chuyên dùng, chuyên ngành… Chú trọng khai thác có hiệu quả các trang thiết bị CNTT hiện có. Quan tâm tính đồng bộ và hoạt động hiệu quả của trang bị, chú trọng việc sử dụng trang bị kết nối mạng máy tính để khai thác thông tin.

Học viện cũng chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng các phần mềm dạy, học và khai thác thông tin. Chú trọng cả tăng cường các biện pháp đào tạo, bồi dưỡng về khai thác, sử dụng công nghệ thông tin và công tác tự đào tạo của cán bộ, giảng viên, học viên.

Ngoài ra, học viện cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chuyển giao phần mềm dạy, học, phần mềm trong quản lý giáo dục - đào tạo.

Một trong những đặc thù của Quân đội là các ứng dụng CNTT phục vụ dạy và học các nội dung chuyên ngành, vũ khí, khí tài quân sự đều không có sẵn trên thị trường. Để ứng dụng CNTT được hiệu quả thì việc xây dựng phần mềm dạy học, phần mềm mô phỏng phải đi trước một bước. Chú trọng việc chuyển giao các phần mềm đã xây dựng cho giảng viên, học viên sử dụng. Thực tế, đã có những phần mềm chất lượng rất tốt nhưng công tác chuyển giao sử dụng phần mềm chưa tốt đã dẫn đến chưa ứng dụng có hiệu quả trong thực tế.

D.V