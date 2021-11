Vận hành chuyến tàu “lên mây” thành công với “tấm lá chắn” từ Check Point

Điện toán đám mây không còn là xu hướng mà ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện việc chuyển đổi hạ tầng, ứng dụng lên môi trường mới này từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc triển khai công nghệ đám mây cũng đi kèm với những rủi ro an ninh và khó khăn riêng biệt. Lượng lớn vi phạm dữ liệu trên cơ sở hạ tầng đám mây sẽ diễn ra nếu các công ty phạm sai lầm bảo mật và không triển khai các biện pháp an ninh mạng phù hợp. Đặc biệt, điều này thường xảy ra đối với những doanh nghiệp mới bắt đầu sử dụng nền tảng đám mây.

Bên cạnh đó, truy cập trái phép vào đám mây, giao diện không an toàn, chiếm đoạt tài khoản hay thiếu chiến lược và kiến trúc bảo mật đám mây cũng là những rủi ro bảo mật dịch vụ đám mây công cộng hàng đầu hiện nay. Rủi ro an ninh mạng này còn phức tạp hơn khi các tổ chức muốn sử dụng nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây để đáp ứng đa dạng nhu cầu hoạt động. Để hạn chế những lỗ hổng bảo mật này, các doanh nghiệp phải có tầm nhìn toàn diện trên tất cả các môi trường điện toán đám mây công cộng và triển khai các biện pháp bảo vệ tự động điện toán đám mây gốc.

Hội thảo “Secure Cloud, Transform Your Business - Bảo mật ứng dụng và dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây” được CMC Telecom phối hợp cùng Check Point (hãng bảo mật Cyber Security lớn trên thế giới với bề dày lịch sử hơn 27 năm và cũng là đơn vị bảo mật hàng đầu cho các doanh nghiệp thuộc khối chính phủ, ngân hàng tại Việt Nam) tổ chức nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu được những thách thức trong bảo mật điện toán đám mây để có những quyết định phù hợp, từ đó vận hành "chuyến tàu" lên mây thành công.

Chia sẻ trong hội thảo có ông Hồ Nguyễn Việt Thư - Giám đốc Quan hệ đối tác của Check Point tại Việt Nam và ông Nguyễn Thế Bình - Kỹ sư giải pháp của Check Point trong lĩnh vực an toàn thông tin (bao gồm thiết kế, triển khai và vận hành các giải pháp về mạng và bảo mật). Các chuyên gia của Check Point sẽ đưa ra lời giải cho bài toán bảo mật và quản lý hạ tầng Cloud với giải pháp Check Point CloudGuard - giúp ngăn chặn các mối đe dọa nâng cao cho tất cả tài nguyên và workload trong môi trường Public, Private, Hybrid hoặc Multi-cloud.

Tham gia webinar, các chuyên gia hàng đầu từ CMC Telecom cũng chia sẻ về hạ tầng Cloud Services của CMC Telecom, các dịch vụ Public Cloud, đặc biệt là các mô hình bảo mật hiệu quả tối ưu cho khối doanh nghiệp FSI, Banking trên Public và Private Cloud giúp doanh nghiệp “nâng tầm” bảo mật, đảm bảo an toàn và gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Check Point Software Technologies là nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng lớn trên thế giới với các giải pháp bảo mật như tường lửa (Firewall), giải pháp bảo mật cho Cloud, Endpoint, Mobile và các giải pháp tư vấn an ninh mạng. Đặc biệt tại Việt Nam, Check Point được lựa chọn là giải pháp bảo mật hàng đầu cho các doanh nghiệp thuộc khối chính phủ, ngân hàng, điện lực, Oil-Gas, Telco và các doanh nghiệp sản xuất thương mại.CMC Telecom hiện là Managed Service Provider của Check Point tại Việt Nam. Với lợi thế 03 Data Center trung lập tiêu chuẩn Tier III đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ PCI DSS, CMC Telecom cung cấp các dịch vụ bảo mật cao cấp, những giải pháp công nghệ ưu việt cho doanh nghiệp trên hạ tầng điện toán đám mây, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về kiến trúc hệ thống và an toàn thông tin cho doanh nghiệp.