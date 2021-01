Vì sao nạn nhân mã độc tống tiền vẫn trả tiền chuộc dù đã khôi phục hệ thống?

Đảm bảo an toàn thông tin cho mạng 5G là bảo đảm cho hạ tầng số quốc gia icon

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho biết, bảo đảm an toàn thông tin cho mạng 5G cũng chính là bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hạ tầng số quốc gia.