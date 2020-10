Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội có đối tác tin cậy về bảo mật

Nội dung hợp tác giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội sắp tới bao gồm tổ chức hội nghị, hội thảo về bảo mật và an toàn thông tin; đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia an toàn thông tin.

Ngày 15/10/2020, tại Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc để trao đổi nội dung hợp tác giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung hợp tác giữa 2 bên bao gồm ứng dụng các giải pháp về CNTT, bảo mật và an toàn thông tin.

Hai bên cũng hợp tác trong cơ chế, chính sách an toàn không gian mạng, an ninh thông tin; hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về CNTT, bảo mật và an toàn thông tin; đào tạo, xây dựng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo Tạp chí An toàn thông tin, TS. Đinh Văn Dũng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện CNTT khẳng định, việc đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ là lĩnh vực mà hai bên có thể hợp tác ngay. Khi công nghệ ngày càng phát triển với các xu hướng như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo,... cũng phải đáp ứng bảo mật cho các hệ thống này...

Ngoài ra, theo TS. Đinh Văn Dũng, 2 bên có thể phát triển nghiên cứu về công nghệ 6G, trường học thông minh, cơ quan thông minh, xây dựng phòng nghiên cứu kết nối với các cơ quan, phòng thí nghiệm trong và ngoài nước,...

TS. Nguyễn Quốc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ (Ban Cơ yếu Chính phủ) nhấn mạnh, việc hợp tác với Viện CNTT là một nhiệm vụ hết sức thiết yếu của Ban Cơ yếu Chính phủ, để nâng cao chất lượng của đội ngũ các nhà nghiên cứu, cũng như chất lượng sản phẩm nghiên cứu.

Bước đầu, Ban Cơ yếu và Viện CNTT có thể hợp tác ngay trong việc tổ chức các buổi hội thảo, workshop,... chuyên sâu bàn về chính sách an toàn mạng hay về các giải pháp, ứng dụng an toàn thông tin.

Những nội dung của buổi làm việc sẽ được trình lên Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, sau đó sẽ có sự trao đổi trực tiếp với Viện CNTT để đưa ra các nội dung hợp tác cụ thể, từ đó khiến sự hợp tác giữa hai bên được hiệu quả.

H.A.H