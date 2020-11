Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tập huấn an toàn thông tin

Trong lớp tập huấn mới đây ở Ninh Thuận, cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân được hướng dẫn một số kỹ năng bao gồm sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử, bảo mật, an toàn thông tin…

Ngày 19/11/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin & Truyền thông) tổ chức lớp tập huấn kiến thức tin học, CNTT. Lớp tập huấn dành cho toàn bộ công chức các Phòng trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cùng đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Lớp tập huấn của Ninh Thuận nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên từng vị trí công tác, đặc biệt trong việc triển khai công tác gửi, nhận văn bản điện tử, chữ ký số, sao lưu văn bản điện tử.

Theo trang web Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Ninh Thuận, trong lớp tập huấn, ông Võ Trọng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT trực thuộc Sở đã hướng dẫn một số kỹ năng bao gồm sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử, bảo mật, an toàn thông tin…

Trong lớp tập huấn mới đây ở Ninh Thuận, cán bộ, công chức Viện Kiểm sát nhân dân được hướng dẫn một số kỹ năng bao gồm bảo mật, an toàn thông tin… (ảnh minh họa)

Nội dung tập huấn bảo mật, an toàn thông tin ở Ninh Thuận là phần không thể thiếu. Trước đó ngày 23/10, UBND tỉnh Ninh thuận đã tổ chức Lễ khai trương thí điểm Trung tâm Giám sát an toàn, thông tin mạng và điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

Hiện tỉnh Ninh Thuận đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tại các đơn vị theo mô hình 4 lớp. Với lớp cuối cùng là kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia, hồi tháng 8, Sở TT&TT Ninh Thuận đã có công văn gửi Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.

Ngày 1/9, Sở TT&TT Ninh Thuận đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an toàn thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) trực thuộc Cục An toàn thông tin; đồng thời cung cấp dải địa chỉ IP Public của các hệ thống thông tin trong những đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

H.A.H