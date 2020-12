Việt Nam chỉ còn hơn 1 triệu máy tính nằm trong mạng máy tính ma

Sau hai tháng triển khai, Chiến dịch ‘Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020’ đã giảm từ 2 triệu xuống còn 1 triệu địa chỉ IP nằm trong các mạng máy tính ma (botnet).

Số lượng máy tính nằm trong mạng botnet của Việt Nam đã giảm mạnh sau chiến dịch rà quét mã độc lần này

Việt Nam có khoảng 16 triệu địa chỉ IPv4, trong đó khoảng 3 triệu địa chỉ IP thường xuyên nằm trong danh sách đen của nhiều tổ chức quốc tế và 2 triệu địa chỉ IP thường xuyên nằm trong các mạng botnet lớn.

Đây là lý do để Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) phát động Chiến dịch ‘Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020’ với mục tiêu tăng cường an toàn thông tin, cải thiện mức độ tin cậy quốc gia trong hoạt động giao dịch điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Sau hai tháng triển khai, chiến dịch đã tiếp cận được 8 triệu người, thực hiện 1,2 triệu lượt quét và phát hiện hơn 400.000 máy tính nhiễm mã độc, theo NCSC. Chiến dịch cũng đã giảm được số lượng IP botnet từ 2,01 triệu xuống còn 1,05 triệu sau 4 giai đoạn triển khai quyết liệt với sự vào cuộc triển khai của 63 tỉnh thành và 28 Bộ, ngành. Hiện Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu với hơn 24.000 lượt tham gia gỡ bỏ mã độc, theo sau là TP.HCM với gần 16.000 lượt và Đà Nẵng là hơn 7.000 lượt.

Mục tiêu của chiến dịch lần này nhằm đẩy mạnh việc giảm tỷ lệ lây nhiễm mã độc và botnet trong thời gian ngắn nhất, tuy nhiên để duy trì hiệu quả đảm bảo an toàn an ninh mạng, NCSC vẫn tiếp tục đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan, tổ chức. Sau chiến dịch, người sử dụng Internet có thể truy câp website khonggianmang.vn để cập nhật các công cụ phòng chống mã độc, kiểm tra an toàn thông tin hoặc liên hệ với NCSC để được hỗ trợ xử lý.

Botnet là mạng máy tính ma được điều khiển bởi hacker để tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) vào hệ thống thông tin doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Một máy tính khi nhiễm mã độc (malware) có thể trở thành botnet gây nguy hại cho các tổ chức nói trên nếu không được rà quét gỡ bỏ mã độc kịp thời.

Phương Nguyễn