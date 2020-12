Việt Nam đào tạo an ninh mạng trực tuyến cho Cuba

Ngày 15/12 vừa qua, khóa đào tạo an ninh mạng trực tuyến cho Cuba đã chính thức khai mạc tại Trụ sở chính Tập đoàn công nghệ Bkav.

Đây là sự kiện do Bộ TT&TT hai nước Việt Nam - Cuba tổ chức với sự phối hợp của Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, Cục An toàn thông tin, Tập đoàn Công nghệ Bkav và Viettel.

Lễ khai mạc đã diễn ra trực tuyến lúc 6h30 ngày 15/12 tại trụ sở Bkav với sự tham gia của đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Tập đoàn công nghệ Bkav, cùng các giảng viên của khóa đào tạo.

Phía Cuba có sự tham dự của đại diện Vụ Quan hệ quốc tế và Ngoại thương, Vụ CNTT (Bộ Truyền thông Cuba) và hơn 50 học viên Cuba đến từ Bộ TT&TT, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp, Cơ quan Thống kê và Thông tin, Ủy ban Nhà nước, Ngân hàng, các trường đại học và các tập đoàn, doanh nghiệp nước bạn…

Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng – Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT&TT) phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng – Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT&TT) cho biết: “Mục tiêu của Khóa đào tạo nhằm chia sẻ kinh nghiệm về quản lý cũng như đào tạo các kỹ năng về an toàn an ninh thông tin. Các học viên sẽ được cập nhật kiến thức về thiết kế, xây dựng hệ thống an ninh mạng; phát hiện và ngăn chặn những phương thức tấn công mạng; các lỗ hổng bảo mật và phương pháp, kỹ năng xử lý ứng cứu sự cố mạng từ các giảng viên của Cục An toàn thông tin, Tập đoàn công nghệ Bkav và Viettel”.

Ông Miguel Gutierrez, Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ Truyền thông Cuba phát biểu tại Lễ khai mạc qua hệ thống họp trực tuyến

Các nội dung của khóa học bao gồm vai trò, trách nhiệm và cách thức quản lý an ninh mạng, tổng quan về an ninh mạng, yếu tố then chốt và những phương thức tấn công chủ yếu, cách rà soát và xử lý mã độc... Sau mỗi học phần của buổi đào tạo đầu tiên, ngay sau lễ khai mạc, học viên Cuba đặt rất nhiều câu hỏi cho giảng viên Việt Nam.

Khóa đào tạo an ninh mạng cho Cuba sẽ diễn ra trực tuyến trong 4 ngày từ 15-18/12. Trong đó, hai ngày đào tạo đầu tiên do giảng viên Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) và Tập đoàn công nghệ Bkav đứng lớp, hai ngày tiếp theo do Viettel đứng lớp.

Phương Nguyễn