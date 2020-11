Việt Nam tham dự trực tuyến Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng lần thứ 5 bao gồm chủ đề “Củng cố năng lực bảo vệ an ninh mạng cấp khu vực, thông qua các biện pháp bảo vệ cơ sở hạng tầng trọng yếu về mạng”.

Mới đây, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng lần thứ 5 (AMCC-5) đã được Singapore tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đoàn Việt Nam do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Diễn biến hội nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Đoàn Việt Nam do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng lần thứ 5. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Ngay sau lễ khai mạc, Hội nghị đã tiến hành phiên họp hẹp AMCC với chủ đề 1: “Kế hoạch làm việc cấp khu vực về việc áp dụng các chuẩn mực”. Tại phiên họp này, các đoàn đã trao đổi thông qua các nhiệm vụ tiếp theo của Ủy ban công tác quan chức cấp cao về lộ trình thực hiện đối với các chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng.

Sau đó, trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra phiên họp hẹp AMCC với chủ đề 2: “Củng cố năng lực bảo vệ an ninh mạng cấp khu vực thông qua các biện pháp bảo vệ cơ sở hạng tầng trọng yếu về mạng”.

Phát biểu tại phiên họp với chủ đề thứ 2, Thứ trưởng Lương Tam Quang chia sẻ, Việt Nam đang triển khai “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, với mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI). Trong quá trình chuyển đổi số này, an ninh, an toàn thông tin mạng là yếu tố then chốt.

Bên cạnh đó, Bộ Công an Việt Nam chú trọng tăng cường tiềm lực an ninh mạng để bảo vệ các hạ tầng thông tin trọng yếu thông qua việc đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; đồng thời nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các phần mềm, thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ cho công tác bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu.

Việt Nam cũng chú trọng tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực và quốc tế để kịp thời ứng phó với các sự cố tấn công vào các cơ sở hạ tầng thông tin trọng yếu.

