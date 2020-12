Vietnam Airlines tham gia diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng

Vietnam Airlines vừa cử đội tham gia đợt 'Diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng' do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia tổ chức.

Vietnam Airlines cử đội tham gia diễn tập thực chiến phòng thủ không gian mạng. (Ảnh: VNA)

Cuộc diễn tập thực chiến sẽ dựa trên tình huống thực tế được các chuyên gia của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) xây dựng và lên kịch bản, cập nhật nhiều xu hướng tấn công đang tồn tại trong năm 2020.

Theo tin từ website Vietnam Airlines, đợt diễn tập được tổ chức nhằm tăng cường về năng lực tổ chức ứng phó, đồng thời phát hiện sớm các nguy cơ và bảo vệ hệ thống công nghệ thông tin quan trọng của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc tăng cường khả năng phối hợp giữa các tổ chức cũng được đảm bảo. Từ đó, trau dồi kỹ năng của các tổ chức, giảm thiểu thời gian phát hiện, phản ứng, xử lý, ngăn chặn và khôi phục với các cuộc tấn công được trang bị kỹ thuật, chiến thuật mới.

Với mục tiêu trở thành hãng hàng không công nghệ số, Vietnam Airlines luôn đề cao vai trò của công nghệ thông tin đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của hãng. Trong đó, vấn đề an toàn thông tin được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo cho an toàn, an ninh trong sản xuất kinh doanh; bảo mật thông tin hành khách.

Trước những nguy cơ tấn công mạng xảy ra ngày càng nhiều, cuộc diễn tập cũng hướng tới việc nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên trách về an toàn, an ninh mạng trong các tổ chức tài chính, ngân hàng.

Đến nay, hệ thống an toàn, an ninh thông tin của Vietnam Airlines được hoàn thiện cả về mặt chính sách, tổ chức và triển khai tổng thể hệ thống đảm bảo an ninh mạng và đáp ứng yêu cầu bảo mật theo quy định của pháp luật trong nước và quốc tế.

D.V