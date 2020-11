Vĩnh Long diễn tập An toàn thông tin mạng năm 2020

Diễn tập “Giám sát và ứng phó sự cố an ninh mạng sử dụng Trung tâm điều hành S.O.C” vừa được Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Long tổ chức ngày 19/11.

Các đội diễn tập An toàn thông tin mạng năm 2020. Ảnh: vinhlong.gov.vn

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Vĩnh Long, diễn tập “Giám sát và ứng phó sự cố an ninh mạng sử dụng Trung tâm điều hành SOC” đưa ra tình huống hệ thống mạng của một cơ quan tổ chức đã bị tấn công có chủ đích APT, có sử dụng mã độc. Mã độc đã “nằm vùng” trong hệ thống và tiến hành các hành vi nhằm lây lan rộng ra toàn bộ hệ thống, từ đó đánh cắp các thông tin quan trọng của tổ chức.

11 đội tham gia diễn tập sẽ làm quen với hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) được Ban tổ chức cung cấp, sử dụng các công cụ của hệ thống SOC để phát hiện các dấu hiệu tấn công, từ đó từ ghi nhận, phân tích, thông báo, xử lý, điều tra đến đánh giá nguồn gốc cuộc tấn công, khôi phục hệ thống và đưa ra các biện pháp phòng chống trong tương lai. Các đội cũng được làm quen với quy trình xử lý chuẩn SOP (Standard Operation Producres), đảm bảo các quy trình được thực hiện đầy đủ, chất lượng và được ghi nhận đầy đủ trong nhật ký xử lý.

Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, diễn tập an toàn thông tin mạng là hình thức huấn luyện cao nhất, mang tính tổng hợp và toàn diện nhất, nhằm cụ thể hóa quan điểm đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước về an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tổ chức cuộc diễn tập an toàn thông tin mạng năm 2020 nhằm góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo tổ chức điều phối ứng cứu, khắc phục sự cố mạng, máy tính của đội ứng cứu an toàn thông tin mạng; nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước. Qua đó, nâng cao tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, nhất là trong giai đoạn trước trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Kết quả diễn tập, Đội Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Vĩnh Long đạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về Đội Công an tỉnh Vĩnh Long; giải Ba thuộc về Đội liên doanh Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long và Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền Thông.

Hải Lam