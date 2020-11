Vĩnh Long tổ chức hội thảo đảm bảo ATTT trong triển khai dịch vụ đô thị thông minh

Hội thảo nhằm giúp các cơ quan, đơn vị tổ chức Vĩnh Long nâng cao năng lực về an ninh mạng, chủ động đánh giá được các nguy cơ mất ATTT, chia sẻ kinh nghiệm triển khai đô thị thông minh từ các chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam.

Toàn ảnh hội thảo “Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong triển khai dịch vụ đô thị thông minh”. Ảnh: vinhlong.gov.vn

Ngày 19/11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong triển khai dịch vụ đô thị thông minh”, với sự tham gia khoảng 150 thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các diễn giả giới thiệu về khung tham chiếu bảo đảm an toàn thông tin cho chính phủ số; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ngoài ra, diễn giả còn chia sẻ kinh nghiệm và kết quả triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng SOC tại Vĩnh Long…

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh, 100% các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã đã nối đường truyền cáp quang, trang bị tường lửa; 100% máy tính có cài phần mềm diệt virus; hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu có 17 máy chủ vật lý cấp phát tài nguyên cho hơn 50 máy ảo, vận hành 108 tên miền; 30 hệ thống thống tin xác định cấp độ; cài đặt hệ thống phòng chống mã độc tập trung cho 86 đơn vị (9 sở, 7 huyện, 69 xã) với 527 máy tính; giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin theo 4 lớp.

Vĩnh Long đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo đảm an toàn thông tin mạng. Đó là thường xuyên tổ chức rà soát các lỗ hổng bảo mật các website trên địa bàn tỉnh; tổ chức đoàn khảo sát, đánh giá tại các đơn vị; quét mã độc các máy chủ mới đầu tư trước khi đưa vào sử dụng.

Vĩnh Long cũng đã thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản trị mạng các đơn vị về công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin; tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức an toàn thông tin cho cán bộ, công nhân viên chức bằng nhiều hình thức đa dạng; tổ chức diễn tập, tham gia các diễn tập do các bộ, ngành tổ chức…

Hải Lam