Vĩnh Long trang bị kiến thức bảo mật trong vận hành hệ thống CSDLQG về dân cư

Công An Vĩnh Long đã khai giảng lớp đào tạo chuyển giao công nghệ phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trang bị kiến thức về công tác bảo mật và quản lý vận hành, nghiệp vụ quản trị.

Toàn cảnh lớp đào tạo. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Lớp đào tạo chuyển giao công nghệ phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) được Công an Vĩnh Long phối hợp với VNPT Vĩnh Long tổ chức ngày 7/12. Tổng cộng sẽ có 6 lớp với sự tham gia của hơn 250 học viên đang công tác tại Công an các huyện, thị xã, thành phố và Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến, thời gian đào tạo của mỗi lớp là 6 ngày. Học viên sẽ được trang bị kiến thức về công tác bảo mật và quản lý vận hành, nghiệp vụ quản trị để sử dụng vận hành hiệu quả hệ thống CSDLQGDC. Mục tiêu của lớp đào tạo là đảm bảo nguồn nhân lực có trình độ, năng lực để triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, tiến tới phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, cải cách hành chính, giảm giấy tờ công dân. Đồng thời, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tập trung thực hiện quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thu thập cơ sỡ dữ liệu quốc gia về dân cư và hoàn thành theo chỉ đạo Bộ Công an. Đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bố trí tại 100% xã, thị trấn, đủ 5 cán bộ chính quy.

Hải Lam