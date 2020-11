Vĩnh Phúc huấn luyện diễn tập bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách

Sở TT&TT Vĩnh Phúc đã tổ chức lớp huấn luyện phục vụ diễn tập an toàn thông tin mạng cho án bộ quản trị mạng, phụ trách công nghệ thông tin của các sở, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc tổ chức nhiều đợt tập huấn ATTT trong tháng 11. Ảnh: Thanh Nga

Phát biểu khai mạc lớp huấn luyện, lãnh đạo Sở TT&TT Vĩnh Phúc cho biết: bảo đảm an toàn thông tin mạng là một trong những nhiệm vụ cốt lõi xây dựng thành công chính phủ điện tử, bởi vậy, những năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông đã tăng cường nâng cao kỹ năng phối hợp, phân tích, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng của cán bộ quản lý, vận hành các hệ thống thông tin trong tỉnh.

Để cuộc diễn tập vào ngày 26-27/11 diễn ra thành công, lãnh đạo sở cũng đề nghị các chuyên gia của Công ty cổ phần Công nghệ an toàn thông tin và truyền thông Việt Nam tiếp tục phối hợp với Trung tâm Hạ tầng thông tin tỉnh trong việc theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo nội dung diễn tập bảo đảm chất lượng, thời gian.

Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 23-25/11, 30 cán bộ quản trị mạng, phụ trách công nghệ thông tin của các sở, ngành, huyện, thành phố sẽ được các chuyên gia Công ty cổ phần Công nghệ an toàn và Truyền thông Việt Nam hướng dẫn các chuyên đề: Ứng cứu sự cố cổng thông tin điện tử bị tấn công thay đổi giao diện; ứng cứu sự cố máy chủ chia sẻ dữ liệu tập trung bị nhiễm mã độc Ransomware mã hóa toàn bộ dữ liệu; ứng cứu sự cố máy trạm bị mã độc tấn công qua hình thức gửi thư giả mạo.

Trước đó, Sở TT&TT cũng đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo kiến thức nâng cao về an toàn, an ninh thông tin cho 30 cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian 10 ngày, từ 11/11 đến 20/11/2020, các học viên được cập nhật các kiến thức: Tổng quan về an toàn thông tin quốc tế và tại Việt Nam; thực hành các kỹ năng về tấn công và phòng chống tấn công an toàn hệ thống thông tin; an toàn cho máy trạm; một số văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn về bảo đảm an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Lớp học được tổ chức nhằm giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị nắm bắt và đánh giá các hiểm họa an ninh mạng hiện nay, từ đó, đề xuất các phương án, tổ chức ứng phó kịp thời bảo đảm an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị khi bị các đối tượng xấu tấn công trên không gian mạng.

D.V