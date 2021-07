VMWare công bố các giải pháp mới giúp bảo đảm an toàn không gian làm việc trực tuyến

Để giúp các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam ứng phó với bối cảnh các mối đe dọa trong quá trình tăng tốc chuyển đổi số, tập đoàn công nghệ VMware đã công bố những giải pháp mới nhất để bảo mật tốt hơn.

Chuyển đổi số đang mở rộng phạm vi các mối đe dọa bảo mật

Trong năm qua, khi phải đột ngột chuyển sang môi trường làm việc từ xa, các tổ chức hàng đầu tại Việt Nam đã kịp thời điều chỉnh và tăng tốc các nỗ lực chuyển đổi số của mình. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số nước rút này cũng mở rộng phạm vi các mối đe dọa, và những kẻ tấn công đã không bỏ qua cơ hội khai thác các lỗ hổng mới.

Khi Việt Nam chuyển sang giai đoạn phục hồi và tăng trưởng trong môi trường phân tán mới, bảo mật là vấn đề cần được đặt lên hàng đầu. Theo một nghiên cứu của Vmware hồi tháng 3, có tới 58% người tiêu dùng ở Đông Nam Á cho rằng dữ liệu cần bảo vệ nhất là dữ liệu cá nhân. Vì thế, các doanh nghiệp, tổ chức cần tư duy lại các chiến lược bảo mật của mình để bảo vệ dữ liệu khách hàng trong môi trường kinh doanh từ xa.

Ông Phạm Việt Thắng, Giám đốc quốc gia của VMware Việt Nam cho hay, các cuộc tấn công và xâm phạm mạng là những thách thức lâu dài với các tổ chức, đặc biệt là với những tổ chức hoạt động trong môi trường kinh doanh không đồng nhất như ở Việt Nam. Các cuộc tấn công mạng ngày càng trở nên tinh vi và các tác nhân đe dọa luôn tìm cách khai thác các lỗ hổng bảo mật.

Trong bối cảnh đó, các tổ chức cần một cách tiếp cận mới đơn giản hơn, nhanh hơn và thông minh hơn với khả năng chống chịu hiệu quả để bảo đảm an toàn cho lực lượng lao động trực tuyến ở mọi nơi trước các cuộc tấn công mạng.

“Chuyển đổi không gian làm việc toàn diện, bao gồm đảm bảo các yếu tố bảo mật, khả năng truy cập và tốc độ, là rất quan trọng và cần thiết đối với lực lượng lao động ưu tiên làm việc từ xa của Việt Nam, giúp Việt Nam thích ứng và tăng tốc hướng tới tương lai số”, ông Phạm Việt Thắng nêu quan điểm.

Phương pháp tích hợp đơn giản để chống lại những mối đe dọa mới

Để ứng phó với bối cảnh các mối đe dọa bảo mật ngày càng mở rộng, tập đoàn VMware mới đây công bố những giải pháp mới nhất để bảo mật tốt hơn hạ tầng số và không gian làm việc trực tuyến trên thế giới.

Phó Chủ tịch chương trình, bộ phận An ninh & Tin cậy của IDC, ông Frank Dickson nhận định: “Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên phức tạp chưa từng có trong bối cảnh dịch chuyển nhanh chóng lên điện toán đám mây, ứng dụng các công cụ mới và sự cộng tác thiếu chặt chẽ giữa nhóm bảo mật và DevOps. Sự phức tạp là kẻ thù của an ninh bảo mật và khả năng chống chịu của hệ thống. Vấn đề bảo mật chưa được thực sự ưu tiên trong các sáng kiến chuyển đổi số nên các tổ chức vẫn tiếp tục bị tấn công. VMware muốn cung cấp cho các đội ngũ bảo mật một phương pháp tích hợp đơn giản để chống lại các mối đe dọa mới theo cách nhanh hơn và thông minh hơn”.

Những sáng tạo công nghệ mới được VMware công bố gồm có đơn giản hóa phương thức bảo mật Zero-Trust để có thể giám sát và kiểm soát tốt hơn hạ tầng số. Cách tiếp cận liên kết này gắn kết các điểm kiểm soát người dùng quan trọng, các loại thiết bị, tải công việc và hệ thống mạng với dữ liệu cần thiết từ tất cả các nguồn để tạo ra chiến lược bảo mật Zero-Trust đơn giản hơn, nhanh hơn và thông minh hơn.

Bảo mật tốt hơn không gian làm việc trực tuyến mà không ảnh hưởng tới trải nghiệm: Giải pháp VMware Anywhere Workspace gồm VMware Workspace ONE, VMware SASE và VMware Carbon Black Cloud, trao quyền để các tổ chức làm việc trực tuyến quản lý tốt hơn trải nghiệm làm việc đa phương thức của người lao động, bảo mật tốt hơn mạng biên phân tán, đồng thời tự động hóa không gian làm việc trong môi trường làm việc mới hiện nay.

Bảo mật trung tâm dữ liệu, tốt hơn, nhanh hơn và thông minh hơn: Sản phẩm tường lửa định nghĩa bởi dịch vụ VMware NSX Service-defined Firewall giúp đội ngũ bảo mật bảo vệ tốt hơn lưu lượng truy cập trung tâm dữ liệu xuyên suốt các loại ứng dụng trên các môi trường và nền tảng khác nhau như máy ảo, máy chủ vật lý, container hoặc đám mây trước các mối đe dọa nội bộ và tránh thiệt hại khi các mối đe dọa này đã xâm nhập được vào mạng.

Bảo mật tốt hơn cho các ứng dụng hiện đại và tải công việc vận hành trên đám mây, tạo ra không gian làm việc linh hoạt và năng động: Giải pháp kết nối ứng dụng VMware Modern Apps Connectivity cung cấp một tập hợp đa dạng các dịch vụ phân phối ứng dụng tích hợp sẵn, cho phép các nhà vận hành có thể quản lý tập trung việc định tuyến lưu lượng toàn diện, năng lực chống chịu và các chính sách bảo mật của ứng dụng trong môi trường nhiều địa điểm và đám mây .

Bên cạnh việc giới thiệu VMware Anywhere Workspace, VMware đang mở rộng tầm nhìn của mình về tương lai của công việc thông qua hợp tác với Zoom Video Communications, Inc. Quan hệ hợp tác VMware và Zoom hướng tới là phát triển khả năng tương tác giữa VMware Anywhere Workspace và nền tảng cộng tác Zoom. Mục tiêu là cải thiện hơn nữa tính dễ sử dụng, hiệu năng ứng dụng và mạng cũng như đảm bảo an toàn cho các môi trường làm việc kết hợp: nâng cao khả năng giám sát và khắc phục sự cố, tối ưu hóa trải nghiệm, đồng thời nâng cao khả năng bảo mật.

Cụ thể, VMware Anywhere Workspace hiểu rõ về mạng và thiết bị hỗ trợ người dùng Zoom, giúp bộ phận CNTT nâng cao ứng phó nhanh hơn và hiệu quả hơn. VMware Anywhere Workspace cũng cho phép mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả bảo mật cho các tổ chức phân tán sử dụng Zoom.

Cùng với đó, VMware Anywhere Workspace kết hợp với Zoom còn sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt hơn và hiệu suất nhất quán trên mọi thiết bị, từ mọi vị trí, qua mọi mạng nhờ hỗ trợ trải nghiệm đa phương thức của nhân viên trong môi trường làm việc kết hợp.

Thanh Hà