VNISA ra tiêu chuẩn dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng

Để thúc đẩy thị trường dịch vụ an toàn thông tin mạng, nhất là dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng, trung tuần tháng 6/2019, VNISA đã thành lập Câu lạc bộ Kiểm tra, đánh giá và kiểm định an toàn thông tin Việt Nam - VSAC. Một trong những nhiệm vụ của VSAC là tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách của nhà nước, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kiểm tra đánh giá an toàn thông tin của nhà nước; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá và kiểm định an toàn thông tin của Hiệp hội.