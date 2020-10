VNISA phía Nam định hướng hoạt động an toàn thông tin trong 5 năm tới

Trong nhiệm kỳ mới, VNISA phía Nam định hướng tiếp tục phối hợp với các cơ quan bảo vệ luật pháp, cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao để cùng chia sẻ thông tin, kiến thức an toàn thông tin.

Ngày 01/10/2020, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam - Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III giai đoạn 2020-2025. Đại hội đã tổng kết nhiệm kỳ II giai đoạn 2015-2020 và phương hướng hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ III.

Theo Tạp chí An toàn thông tin đăng tải, sau 5 năm hoạt động, Ban Chấp hành nhiệm kỳ II đã nỗ lực phối hợp cùng với các hội viên, cơ quan quản lý nhà nước, các hội bạn, các cá nhân và doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả, gắn liền với mục tiêu và nhiệm vụ của VNISA theo phương châm “Vì một nền CNTT An toàn và Bảo mật”.

VNISA phía Nam đã thường xuyên duy trì hoạt động chuyên môn nghiệp vụ an toàn thông tin; tổ chức “Ngày An toàn Thông tin Việt Nam” hàng năm cùng với các báo cáo khảo sát về hiện trạng an toàn thông tin khu vực phía Nam; tham gia tư vấn an toàn thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp...

Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam - Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III giai đoạn 2020-2025. Nguồn ảnh: Tạp chí An toàn thông tin.

Trong nhiệm kỳ mới, VNISA phía Nam định hướng tiếp tục thực hiện xây dựng và phát triển lĩnh vực an toàn thông tin ở Việt Nam, góp phần đảm bảo an toàn thông tin, tạo sự ổn định trong xã hội; đồng thời, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của một tổ chức xã hội nghề nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính.

VNISA phía Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan bảo vệ luật pháp, cơ quan phòng chống tội phạm công nghệ cao để cùng chia sẻ thông tin, kiến thức an toàn thông tin và hỗ trợ hoạt động phòng chống tội phạm công nghệ cao, bảo vệ lợi ích chính đáng của các tổ chức, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng sẽ kết hợp với Sở TT&TT TP.HCM trong hợp tác quốc tế, xúc tiến thương mại, tham quan tìm hiểu kinh nghiệm tại các nước tiên tiến có trình độ phát triển và kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn thông tin.

