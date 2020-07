VNISA ra bộ tiêu chí kỹ thuật cho dịch vụ ký số từ xa trong tháng 7

Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, tính đến tháng 6/2020, tỷ lệ nhóm chủng loại sản phẩm an toàn thông tin nội địa đã đạt 63,6%, tăng gần 14% so với cuối năm ngoái.