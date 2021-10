VSEC đẩy mạnh hợp tác quốc tế lĩnh vực An toàn thông tin

VSEC đẩy mạnh phát triển hợp tác toàn cầu, mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của các đơn vị bảo mật uy tín quốc tế. Mới đây, VSEC ký kết hợp tác với Blackpanda - đơn vị bảo mật hàng đầu có chi nhánh tại nhiều quốc gia.

Dưới tác động của đại dịch Covid-19, nhu cầu sử dụng các dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) tăng mạnh khi các tổ chức, doanh nghiệp bắt đầu áp dụng những cách thức mới trong vận hành để thích ứng, tồn tại và phát triển. Ở mặt tích cực, đây là điều kiện tốt nhằm đẩy nhanh tốc độ số hóa tại Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ra hàng loạt thách thức cho vấn đề đảm bảo an toàn thông tin nếu tốc độ tăng trưởng không đi cùng với việc đảm bảo chất lượng.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, không gian mạng là môi trường không bị giới hạn về địa lý và an toàn thông tin mạng trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Sự chia sẻ và hợp tác với các tổ chức quốc tế, có năng lực chuyên môn tốt trong lĩnh vực an toàn thông tin là yếu tố quan trọng để đem lại lợi ích tối đa trong phát hiện và bảo vệ an toàn thông tin tại Việt Nam.

Mới đây, VSEC đã thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng phát triển với Black Panda (Singapore) nhằm nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ Trung tâm giám sát An toàn thông tin (SOC) của mình, đặc biệt là dịch vụ Ứng cứu sự cố như ransomware. Hợp tác này đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của VSEC trong năm 2021 để đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam khắc phục những tình huống phức tạp về ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

Black Panda Group tiền thân là một tổ chức tư vấn kỹ thuật an ninh quốc tế cho lực lượng đặc chủng Mỹ do Gene Yu và Matt Pecot đồng sáng lập vào năm 2015. Với nhiều nhân sự đã từng là thành viên của các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và các kỹ sư chính có hơn 30 năm kinh nghiệm về điều tra và ứng cứu sự cố an toàn thông tin, BlackPanda được công nhận là công ty hàng đầu trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hiện nay, Black Panda là một trong những tập đoàn CNTT hàng đầu về xử lý các sự cố an toàn thông tin với trụ sở và văn phòng tại 4 quốc gia HongKong, Nhật Bản, Singapore, Philippine. Cuối tháng 8 vừa qua, VSEC đã cùng Black Panda ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác. Theo đó, VSEC là đối tác chiến lược của Black Panda tại thị trường Việt Nam.

Sự hợp tác này giúp VSEC hoàn thiện dịch vụ SOC, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế và phục vụ cả những nhu cầu cao cấp về ứng cứu sự cố, hay phòng tránh các rủi ro phổ biến.

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên VSEC tham dự TECHFEST - sự kiện thường niên lớn nhất dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với cương vị là Trưởng làng của Làng công nghệ an toàn không gian mạng, VSEC mong muốn đặt những viên gạch đầu tiên trong công cuộc xây dựng nền tảng cho hệ sinh thái an toàn không gian mạng tại Việt Nam, thúc đẩy sự đổi mới và phát triển sản xuất nhiều hơn nữa những sản phẩm, dịch vụ cho ngành an toàn thông tin trong và ngoài nước.

Sau gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) tái định vị thương hiệu với nhiều thay đổi từ diện mạo logo tới tầm nhìn và sứ mệnh. Trong đó, giữ vững giá trị cốt lõi, tiếp tục phát triển toàn diện, toàn cầu cùng tiêu chuẩn quốc tế và định hướng của một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam. Tầm nhìn tới năm 2023, VSEC sẽ là một trong những nhà cung cấp dẫn đầu trong dịch vụ giám sát và quản trị an toàn thông tin chất lượng đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam.

An Nhiên