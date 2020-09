Vừa qua tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đưa tin, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 kịp thời có chủ trương lãnh đạo kiện toàn biên chế tổ chức, triển khai đội hình chiến đấu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ tác chiến không gian mạng và CNTT.

Bộ Tư lệnh 86 cũng triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho mạng máy tính quân sự, tham gia bảo vệ hạ tầng thông tin quốc gia; xây dựng Chính phủ điện tử; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hướng tới nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ Tư lệnh 86 xác định cần góp phần xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng toàn quân hiện đại và thế trận quốc phòng toàn dân trên không gian mạng vững chắc; luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các nghị quyết, chiến lược, đề án, luật về an toàn thông tin đã ban hành; cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với đặc điểm tình hình của Bộ Tư lệnh.

Bộ Tư lệnh 86 cũng cần thực hiện tốt chức năng tham mưu về nâng cao năng lực tác chiến không gian mạng, chiến tranh thông tin; phối hợp triển khai giải pháp tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; nghiên cứu, từng bước làm chủ CNTT; góp phần xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng toàn quân tiến lên hiện đại.

H.A.H

