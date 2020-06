ictnews Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Cục Đối ngoại Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng Internet.