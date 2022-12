Bespin Global Việt Nam và THT Development hợp tác PI.EXCHANGE vận hành AI của Smart City

Ông Kim Tae Ho - Giám đốc Bespin Global Việt Nam, ông Quân Phạm - Giám đốc điều hành và Người sáng lập PI.EXCHANGE và ông Kwun Myeong Jun - Chủ tịch THT Development và tại lễ ký kết

Lễ ký kết đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa THT Development, Bespin Global Việt Nam, công ty cung cấp giải pháp đám mây, và 'PI.EXCHANGE' - công ty công nghệ cao có trụ sở tại Việt Nam và Úc, nhằm phát triển khả năng AI cho 'THT-BESPIN SMART CITY HUB (Smart City Hub)' - dự án được phát triển đồng thời bởi Bespin Global và THT Development, thông qua giải pháp AI & Analytics Engine (The Engine). Engine là một nền tảng chuẩn bị dữ liệu, phát triển máy học (Machine Learning) và quản lý vận hành được sắp xếp hợp lý từ đầu đến cuối. Nền tảng này được cung cấp cùng với dịch vụ tư vấn AI của PI.EXCHANGE.

Sự kết hợp này sẽ tăng tốc độ cung ứng các ứng dụng AI mới và sáng tạo cho các dự án Thành phố thông minh, cũng như giúp giảm thiểu lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng giá trị trải nghiệm của cư dân thành phố thông minh nói chung và bộ máy quản lý nói riêng.

Ông Quân Phạm - Giám đốc điều hành và Người sáng lập PI.EXCHANGE chia sẻ: " AI và Máy học (AI/ML) là nhân tố rất quan trọng trong vận hành mô hình thành phố thông minh. Nền tảng của chúng tôi có thể giúp các thành phố thông minh tăng cường khả năng chiến lược này và giúp phát triển và quản lý AI/ML hiệu quả, dễ dàng và có thể mở rộng. Sự thành công của hợp tác lần này với Bespin Global Việt Nam và THT Development là sự khẳng định giá trị mà công nghệ Al đem lại trong quản lý thành phố thông minh và đưa công nghệ này tới thị trường quốc tế”.

Ông An Kuk Jin - Chủ tịch THT Development, cho biết: "Công nghệ Al/ML là mảnh ghép hoàn hảo cho THT- Bespin Global Smart City Hub trong việc thu thập và xử lý các dữ liệu khác nhau của THT Starlake New Town. Thông qua thỏa thuận này, PI.EXCHANGE, với kinh nghiệm hợp tác với các tập đoàn hàng đầu thế giới, sẽ giúp các nhà điều hành quản lý Starlake New Town hiệu quả hơn bằng cách dự đoán mức tiêu thụ điện, nước… từ đó tìm ra những hạn chế trong công tác vận hành, giảm thiểu rủi ro để nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân được tốt hơn. Việc sử dụng và nâng cao công nghệ Al như vậy sẽ là nền tảng cho sự hợp tác đa lĩnh vực, khẳng định vị thế và uy tín khi hợp tác cùng các công ty có công nghệ cao".

Ông Kim Tae Ho - Giám đốc Bespin Global Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng trí tuệ nhân tạo và công nghệ máy học (AI/ML) là trọng tâm của hệ thống vận hành và quản lý thành phố thông minh. Với sự hợp tác chiến lược giữa THT, Bespin Global và PI.EXCHANGE, Smart City Hub sẽ được hỗ trợ AI/ML để cạnh tranh hơn nữa trong vận hành thành phố thông minh và cung cấp các dịch vụ cũng như trải nghiệm sống tốt nhất cho cư dân và ban quản lý thành phố với chi phí tiết kiệm và hiệu quả hoạt động thông qua phân tích dữ liệu và hiểu biết sâu sắc”.

Các ứng dụng của AI trong thành phố thông minh tận dụng IoT, dữ liệu lớn, dữ liệu cảm biến và dữ liệu không gian địa lý để cung cấp các giải pháp đa dạng như dự báo sử dụng điện, bảo trì vỉa hè, quản lý chất lượng nước và dự đoán ô nhiễm.

Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc sống hiện đại. Smart City Hub sẽ tận dụng những thông tin thu thập được để phát triển các ứng dụng thí điểm AI sáng tạo cho sự phát triển thành phố thông minh trong tương lai nhằm định hình một xã hội xanh hơn, thông minh hơn và hiệu quả hơn.

Ngọc Minh