ictnews Chia sẻ tại Security Bootcamp 2019, nhận định nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng hiện vẫn rất lớn, Tổng thư ký VIA Vũ Thế Bình cho biết, thách thức từ lâu với ngành đảm bảo an toàn, an ninh mạng Việt Nam là sự thiếu hụt nguồn nhân lực.