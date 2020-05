ictnews Theo đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) việc hợp tác với tập đoàn Microsoft qua chương trình An ninh Chính phủ sẽ giúp hỗ trợ tích cực cho công tác bảo đảm an ninh mạng cho bộ máy chính phủ, doanh nghiệp và người dân.