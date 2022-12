Bộ Công an tổ chức triển lãm giới thiệu tiện ích ứng dụng căn cước công dân

Tại triển lãm, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tham gia với các khu trưng bày ứng dụng tiện ích Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Tại khu trưng bày khối phát triển kinh tế - xã hội gồm các ứng dụng tiện ích như:

Rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp tại cây ATM; giới thiệu mô hình chấm điểm tín dụng, ưu điểm nổi bật, các ứng dụng trong đời sống, đặc biệt là các chương trình an sinh xã hội;

Giới thiệu nền tảng Daotao.ai và các kết quả đã đạt được trong việc triển khai đào tạo nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên về dịch vụ công trực tuyến, hướng phát triển nền tảng trong tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan gian trưng bày về những tiện ích của Đề án 06. Ảnh: N.Phương

Đáng chú ý, triển lãm giới thiệu tổng quan về "Smart check in" - dịch vụ do Bộ Công an phối hợp với ETC nghiên cứu, triển khai, có thể biến mọi thủ tục kiểm tra an ninh bằng mắt thường sang đối chiếu thông tin tự động bằng xác thực hình ảnh trực tiếp đối với các thủ tục trước khi lên máy bay bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt và khả năng xác thực thông tin chuẩn xác.

Triển lãm cũng giới thiệu tổng quan về hoạt động tuyên truyền Đề án 06 với việc xây dựng các tài liệu tuyên truyền, thiết kế maket, triển khai trình chiếu các nội dung tuyên truyền về đề án trên màn hình LED tại một số sân bay, khu vực đông người dân qua lại, tại thang máy các tòa nhà...

Đồng thời, triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước gắn chíp, tài khoản định danh điện tử cho các đại biểu và khách mời tham quan triển lãm.

