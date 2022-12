Bộ giải pháp lưu trữ dữ liệu ‘trên mây’ cho doanh nghiệp professional services

Dữ liệu ngành pro-services - “miếng mồi” của tội phạm mạng

Với đặc thù luôn phải làm việc cùng đối tác, khách hàng trên nhiều hạng mục công việc từ tư vấn trước bán hàng (pre-sale consultance), thực hiện (implementation), dịch vụ sau bán hàng (after-sale service), giải quyết những khúc mắc của khách hàng (pain-points) nên dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu khách hàng của ngành professional service (pro-services) là tài sản quý báu nhất. Tuy nhiên, nhiều DN cho rằng mình sẽ không trở thành mục tiêu của tội phạm trên không gian ảo nên họ thường phân bổ ít nguồn lực hơn cho việc bảo vệ an ninh mạng do ngân sách hạn chế.

Thực tế, có vô số lỗ hổng nguy hiểm trong hệ thống thông tin của DN pro-services, nhiều công ty không có nhân viên an ninh mạng, chỉ có nhân viên sửa máy tính, cài hệ điều hành. Một số DN còn cho rằng nếu bị tấn công thì bỏ, mua hay cài lại máy tính mới. Phần lớn các DN pro-services cũng không sao lưu dữ liệu, trong đó có các dữ liệu quan trọng như: hợp đồng với khách hàng, hồ sơ kế toán, thuế…

Những lý do trên đã khiến dữ liệu của ngành pro-services trở thành mục tiêu của tội phạm mạng bởi giá trị của các thông tin này là không thể đong đếm. Một khi dữ liệu bị mất hoặc tệ hơn là bị tội phạm mạng đánh cắp và tống tiền, DN sẽ phải đánh đổi bằng kinh tế, danh tiếng, thậm chí đe dọa đến sự tồn tại của một công ty.

Để hỗ trợ các DN pro-services giải quyết vấn đề lưu trữ dữ liệu, sao lưu và bảo mật, an toàn an ninh mạng toàn diện, CMC Telecom cung cấp trọn bộ giải pháp “Lưu trú dữ liệu an toàn trên nền tảng điện toán đám mây” nhằm giúp các DN đồng thời giải quyết bài toán lưu trữ và bảo mật .

Bộ giải pháp oàn diện từ lưu trữ đến bảo mật

Bộ giải pháp của CMC Telecom gồm lưu trữ Storage S3 và phần mềm chống mã hóa dữ liệu CryptoSHIELD.

Trong đó, CMC Storage S3 là một giải pháp lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng thay đổi quy mô, mức độ sẵn sàng của dữ liệu, độ bảo mật và hiệu suất hàng đầu trong ngành nhằm đáp ứng nhu cầu bảo mật, lưu trữ, truy xuất thông tin của khách hàng.

Với CMC Storage S3, DN pro-services có thể lưu trữ dữ liệu không giới hạn: mở rộng, nâng cấp theo đối tượng được xây dựng. Khả năng truy xuất dữ liệu của CMC Storage S3 có khối lượng lớn và diễn ra ở bất kỳ đâu như: ứng dụng của công ty, các trang web và ứng dụng di động từ bộ cảm biến IOT hoặc các thiết bị khác. Dữ liệu được lưu trên CMC Storage S3 sẽ được backup liên tục, thời gian và điểm mục tiêu được phục hồi nhanh chóng. Khi có sự cố với tính năng lưu các bản chỉnh sửa (versioning), quản lý vòng đời của dữ liệu (lifecycle), đội ngũ chuyên gia CMC Telecom sẵn sàng hỗ trợ khôi phục dữ liệu, khôi phục hiện trạng. Đồng thời, phần mềm có tính an toàn về bảo mật cao, giúp cảnh báo và chống lại các mã hóa dữ liệu, ngăn chặn mất dữ liệu và ăn cắp dữ liệu vì bị mã hóa.

Bộ giải pháp “Lưu trú dữ liệu an toàn trên nền tảng điện toán đám mây”

Storage S3 kết hợp với giải pháp phòng chống mã hóa dữ liệu CMC CryptoSHIELD sẽ bảo vệ DN, tổ chức trước các cuộc tấn công mã độc tống tiền, bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu, hỗ trợ khắc phục sự cố khách hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp. CMC CryptoSHIELD không chỉ bảo vệ vùng dữ liệu an toàn, ngăn ngừa hoàn toàn nguy cơ xâm nhập phá hoại dữ liệu của mã độc mà còn phát hiện và ngăn chặn theo hành vi, do vậy có thể chặn đứng kịp thời sự tấn công của các dòng mã độc tống tiền chưa từng biết tới, khác hẳn với phương pháp phát hiện truyền thống dùng kỹ thuật signature. Bên cạnh đó, CMC CryptoSHIELD còn cho phép lựa chọn sao lưu dữ liệu của máy tính trên các nền tảng Cloud Storage khác nhau.

Tuy mang nhiều tính năng vượt trội nhưng việc cài đặt, triển khai bộ giải pháp khá đơn giản. Với 1 cú click chuột, CMC CryptoSHIELD sẽ âm thầm chạy trong máy tính nhưng chỉ chiếm dụng tài nguyên tối thiểu với khoảng 5Mb bộ nhớ và dưới 2% CPU. CMC CryptoSHIELD có thể triển khai trên các máy tính chạy hệ điều hành Windows từ Windows 7 trở lên và phù hợp cho mọi khách hàng từ nhu cầu cá nhân bảo vệ dữ liệu đến các máy chủ dữ liệu dùng chung trong DN hoặc các máy chủ lưu trữ Cloud của các nhà cung cấp dịch vụ.

