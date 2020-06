ictnews Kết quả khảo sát đánh giá Chỉ số An toàn thông tin mạng VNISA Index 2019 sẽ được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chính thức công bố trong phiên toàn thể của hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm nay diễn ra vào 29/11 tại Hà Nội.