Bỏ sổ hộ khẩu giấy: Chiến dịch ‘90 ngày đêm không ngủ’ ở Hải Dương

Chiến dịch được Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phát hiệu lệnh toàn quân vào ngày 5/10/2022, thực hiện theo kế hoạch “cao điểm 90 ngày đêm” do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) ban hành. Kế hoạch nhằm triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Đến tận nhà dân, vào tận công xưởng

Để “về đích”, Công an tỉnh Hải Dương đẩy mạnh việc cập nhật, bổ sung, làm sạch dữ liệu công dân theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống". Theo đó, công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và có kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định thay thế. Cùng với đó, lực lượng này đã chủ trì phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeID.

Đại tá Phạm Đức Điệp - Trưởng Phòng PC 06, Công an tỉnh Hải Dương cho biết: “Với mong muốn 100% người dân trong độ tuổi đều được thu nhận hồ sơ, tiến hành cấp CCCD gắn chip, chúng tôi phải xuống từng nhà dân để vận động. Với trường hợp người già, người bị tài tật… các đơn vị đều phải cử cán bộ mang máy ảnh, máy thu nhận vân tay và các phương tiện khác đến tận nhà dân. Với các nhân viên, công nhân ở nhà máy thường phải tăng ca không có điều kiện đến trụ sở công an để làm, công an địa phương cũng sẵn sàng vào từng phân xưởng để đạt được kết quả cao nhất”.

90 ngày đêm, cán bộ chiến sĩ công an Hải Dương không ngại mưa nắng đến từng nhà dân, từng đơn vị để “gạn lọc”, thu nhận dữ liệu dân cư cấp căn CCCD gắn chíp, tạo tài khoản định danh điện tử cho người dân…

Bà Nguyễn Tú Linh - người dân trú tại đường Ngô Quyền, TP. Hải Dương chia sẻ: “Bà ngoại tôi bị liệt không tự đi làm CCCD được, cán bộ công an phường đã mang thiết bị xuống tận nhà thu nhận vân tay và chụp ảnh, sao chép hộ khẩu với thái độ rất tận tuỵ. Thấy các anh ấy vất vả, gia đình tôi cũng vận động người trong họ hàng thu xếp công việc để đi làm CCCD gắn chíp”.

“Những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện tại các cơ sở đều được phòng, công an huyện báo cáo về ban giám đốc để có chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Với tinh thần làm hết việc, không hết giờ, toàn bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương đang gắng mình trong một chiến dịch số mạnh mẽ nhất từ trước tới nay”, đại tá Phạm Đức Điệp nhấn mạnh.

Tính đến ngày 24/12/2022, công an tỉnh đã nhận 53.983 hồ sơ cấp CCCD, thu nhận 230.435 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt 80% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Trong đó, có nhiều đơn vị đặt quyết tâm cao đạt gần 99% chỉ tiêu được giao như: Công an Gia Lộc, Công an Nam Sách, Công an Cẩm Giàng…

Nỗ lực tuyên truyền về sổ hộ khẩu điện tử

Chính quyền địa phương tại Hải Dương tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đề án 06 thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo. Hiện tỉnh Hải Dương cũng đang nhanh chóng triển khai các “mô hình điểm”, tiện ích, thực hiện đồng bộ những giải pháp đã được triển khai thành công tại một số địa phương.

Đặc biệt, tại bộ phận một cửa, hội nghị, hội thảo, cuộc họp chi bộ... các cấp chú trọng lồng ghép tuyên truyền cho các cán bộ, người dân. Để từ đó, cán bộ, đảng viên, người dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa của sổ hộ khẩu, giấy tạm trú điện tử. Các cấp chính quyền cũng đẩy mạnh số hóa hồ sơ để phục vụ việc sử dụng sổ hộ khẩu điện tử.

Các cán bộ phụ trách bộ phận một cửa kiến nghị, bộ phận này cần được cấp ngay thiết bị đọc mã QR; để việc không dùng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được thuận lợi. Ngoài ra, các cấp chính quyền cũng cần đẩy nhanh việc số hóa hồ sơ, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các ngành, lĩnh vực phục vụ xác minh thông tin, nơi cư trú của công dân…

Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND TP. Hải Dương cho biết: “Thành phố đã chỉ đạo các cấp tập trung hỗ trợ lực lượng công an thực hiện đề án 06, quyết tâm đến 1/1/2023 sẽ ngừng sử dụng sổ hộ khẩu giấy. Chúng tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh cá nhân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; khẩn trương thực hiện số hóa các dữ liệu trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành trước 31/12/2022 tới”.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương gắn trách nhiệm về tiến độ cấp CCCD gắn chíp đối với người đứng đầu các đơn vị để bảo đảm hoàn thành 100% các chỉ tiêu về dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, cấp CCCD, cấp định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến phục vụ triển khai quy định.

Hoài Anh