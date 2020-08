ictnews Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành Quy chế về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng được quy định cho việc quản lý trang thiết bị CNTT, người sử dụng; việc bảo đảm an toàn cho hệ thống CNTT, xác định cấp độ và phương án bảo an toàn hệ thống CNTT, bảo đảm an toàn thông tin