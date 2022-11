Bóng thông minh, điều hòa sân vận động lần đầu có mặt tại World Cup

Công nghệ việt vị bán tự động (SAOT). Được FIFA thử nghiệm thành công tại Arab Cup 2021 và FIFA Club World Cup 2021, SAOT giúp đưa ra quyết định bắt lỗi việt vị nhanh chóng và chính xác hơn. Hệ thống có 12 camera chuyên dụng, liên tục theo dõi vị trí của bóng và 29 điểm trên cơ thể cầu thủ. Dữ liệu thu được sẽ do AI xử lý theo thời gian thực, kết hợp thông tin do bóng Al Rihla truyền về 500 lần/giây. Dữ liệu do camera và quả bóng tạo ra cũng sẽ được sử dụng để tạo hoạt ảnh tự động có thể phát trên màn hình sân vận động và truyền hình. Ảnh: Sporttechie.