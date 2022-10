Kỳ lân giá trị nhất Ấn Độ

Ấn Độ, được coi là nơi sản sinh ra số 0, có một truyền thống toán học đáng tự hào. Vì vậy, thật là một cú sốc đối với Byju Raveendran khi anh biết rằng nhiều học sinh cấp hai không thể làm những phép toán số học cơ bản.

Byju Raveendran là một trong số ít người đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra tuyển sinh sau đại học (CAT) khó nổi tiếng của Ấn Độ.

Sau một vài năm làm gia sư để truyền dạy kinh nghiệm vượt qua kỳ thi, Byju Raveendran quyết tâm giải một bài toán khó hơn: Làm thế nào để cung cấp cho học sinh Ấn Độ một nền giáo dục toán đẳng cấp và thay đổi cách học của thế giới.

Đó là lý do Raveendran đã tạo ra nền tảng học trực tuyến Byju’s vào năm 2015. Ý tưởng của nền tảng là làm cho việc học tập trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả, hấp dẫn, khắc phục những lỗ hổng trong giáo dục truyền thống và cá nhân hóa cho tất cả mọi người. Ứng dụng hiện là một phần của Think and Learn Private, nhà cung cấp nội dung giáo dục kỹ thuật số lớn nhất ở Ấn Độ.

Byju Raveendran hiện là tỷ phú trẻ nhất Ấn Độ với tài sản ròng 3,05 tỷ USD. Byju's và hiện được ghi nhận là công ty khởi nghiệp giá trị nhất từ ​​Ấn Độ với mức định giá 22 tỷ USD. Ngay cả trước khi đại dịch Covid-19 làm gián đoạn việc học tại trường, ứng dụng đã tiếp cận hơn 40 triệu người dùng và 2,8 triệu người đăng ký trả phí. Con số này đã tăng hơn gấp đôi trong năm qua. Chỉ trong năm 2021, Byju's đã mua sáu công ty khởi nghiệp giáo dục khác, bao gồm dịch vụ giáo dục khổng lồ về huấn luyện của Ấn Độ Aakash với giá 950 triệu USD, Great Learning có trụ sở tại Singapore với giá 600 triệu USD và Epic, một nền tảng đọc kỹ thuật số tương tác của Mỹ dành cho trẻ em, với giá 500 triệu USD.

Điều gì khiến Byju’s khác biệt?

Byju Raveendran cho biết: “Cách tiếp cận của chúng tôi từ quan điểm sáng tạo nội dung luôn là tập trung vào sự tương tác và hiệu quả, người dùng phải thấy hữu ích thì họ mới tiếp tục sử dụng. Trước tiên, chúng tôi tiếp cận các môn học bằng cách xác định các khái niệm và chương trình giảng dạy cần được đề cập và sau đó xác định phương thức tốt nhất để truyền đạt tốt nhất, có thể là thông qua video, trò chơi hóa hoặc phương tiện tương tác khác”.

Những sản phẩm cốt lõi bao gồm Byju’s Classes: lớp học gia sư trực tuyến được cá nhân hóa. Byju’s App: học tập không đồng bộ - người dùng học tập linh hoạt về địa điểm và thời gian với các tài liệu được cung cấp.

Byju’s Early Learn: giúp dạy trẻ từ 6–8 tuổi những khái niệm cơ bản thông qua các video hoạt hình có các nhân vật Disney. Cuối cùng là Byju’s Test Preparation: cung cấp một loạt tài liệu để chuẩn bị cho các bài kiểm tra và kỳ thi quan trọng, chẳng hạn như kỳ thi đầu vào JEE, NEET và IAS của Ấn Độ.

Byju’s cung cấp các lớp học trực tuyến tương tác từ các giáo viên hàng đầu trên khắp Ấn Độ với sự quan tâm và cố vấn được cá nhân hóa để người dùng có thể học thoải mái ngay tại nhà riêng của mình. Người dùng phải mua quyền truy cập vào các lớp học này với giá từ 2.000-3.500 Rupee Ấn Độ/tháng (25–50 USD/tháng) để có thể tham gia 16 lớp. Các lớp học trực tuyến này kết hợp mạnh mẽ với Byju’s App, bao gồm hơn 50.000 video, bài kiểm tra, câu đố và trò chơi để sinh viên có thể lựa chọn. Sự kết hợp của các lớp học trực tuyến với tài liệu thực hành đã đem lại hiệu quả người dùng, dẫn đến tỷ lệ gia hạn 85%/năm.

Sức mạnh thực sự của Byju chính là chuyên cung cấp trải nghiệm học tập được cá nhân hóa cho từng người dùng dựa trên quy mô và phong cách học tập của họ, từ đó lập kế hoạch giảng dạy cũng như tốc độ phù hợp nhất với nhu cầu của mỗi người.

Byju’s đã gắn thẻ nội dung học tập với nhiều thuộc tính và thông số giúp xác định các khái niệm được đề cập trong video và bài tập, mức độ khó, kiến ​​thức quan trọng.... Ngoài ra, khi người dùng xem video và hoàn thành bài tập trên ứng dụng, một hồ sơ học tập chi tiết cá nhân sẽ được xây dựng. Sau đó các thuật toán ứng dụng trí tuệ nhân tại (AI) được sử dụng để tùy chỉnh lượng thời gian dành giảng dạy, sắp xếp thứ tự các bài tập và thêm nội dung phụ đạo nếu cần.

Tiếp cận với nội dung chất lượng và hấp dẫn sẽ tự động giúp học sinh tiến tới học chủ động từ thụ động, khiến họ học suốt đời. Theo một nghiên cứu của Tập đoàn Tài chính Quốc tế về Byju's vào năm 2018 cho thấy 92% trong số 20.000 phụ huynh cho biết điểm số của con mình đã được cải thiện sau khi sử dụng ứng dụng.

“Làn gió mới” cho nền giáo dục Ấn Độ

Việc quá coi trọng học thuộc lòng thường được coi là một thiếu sót của nền giáo dục Ấn Độ. Đất nước 1,3 tỷ dân cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt giáo viên và trường học.

“Theo truyền thống, các bậc cha mẹ có xu hướng tin rằng sự giáo dục đúng đắn chỉ có thể được truyền đạt một cách trực diện. Ngoài ra, ở Ấn Độ học sinh thường có xu hướng học để vượt qua kỳ thi, chứ không phải vì yêu thích việc học vì vậy họ thường quên hết tất cả kiến thức sau khi kỳ thì kết thúc”, Byju Raveendran chia sẻ.

Chính trong môi trường này, Byju's đã tạo ra được thị trường ngách để vươn lên, mang lại một làn gió mới cho nền giáo dục Ấn Độ, thay đổi cách học truyền thống nhàm chán trước đây và nâng cao trải nghiệm học trực tuyến trong thời kỳ đại dịch. Học sinh có thể quyết định những gì và cách họ muốn học, hiểu các khái niệm tốt hơn bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ kỹ thuật số, phân tích điểm mạnh và điểm yếu của họ và trò chuyện với giáo viên. Nội dung giảng dạy được thiết kế cho từng học sinh, đặc biệt chính sinh viên đánh giá giáo viên của họ.

Theo Statista và imarc, đại dịch COVID-19 đã làm tăng đáng kể tốc độ chuyển đổi của các cơ sở giáo dục đại học sang học trực tuyến trên khắp Ấn Độ. Giá trị thị trường e-learning ở nước này ước tính sẽ tăng lên 360 tỷ rupee vào năm 2024 từ khoảng 39 tỷ rupee vào năm 2018. Thị trường học tập điện tử của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ có tốc độ tăng trưởng hằng năm kép (CAGR) là 13,9% trong giai đoạn 2022-2027.

Hương Dung