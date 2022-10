Hướng dẫn đặt lịch trả lời email trên iOS 16

iOS 16 nâng cấp khá đáng kể ứng dụng Mail, với những tính năng mới như thu hồi email đã gửi, hay hẹn giờ gửi email. Bên cạnh đó, Mail của iOS 16 còn hỗ trợ đặt lịch nhắc trả lời thư.

Khi được đặt lịch nhắc trả lời, email sẽ nổi lên trên đầu hòm thư vào ngày giờ đã định. Nếu cần người dùng iPhone có thể tham khảo hướng dẫn đặt lịch nhắc như bên dưới.

Cách đặt lịch trả lời email trên iOS 16 Mail

Trong ứng dụng Mail trên iOS 16, hãy mở email cần đặt lịch nhắc trả lời. Sau đó người dùng chọn biểu tượng "Reply", chọn "Remind Me".

Sẽ có một số lựa chọn ngày giờ đặt lịch cụ thể, hoặc người dùng có thể chọn "Remind Me Later" để tự chọn ngày giờ nhắc trả lời. Sau khi hoàn tất, hãy bấm nút "Done" trên góc phải.

