iPhone đã hỗ trợ mạng 5G từ khá lâu, bên cạnh đó hệ điều hành iOS cũng có nhiều chế độ 5G để người dùng lựa chọn. Việc chọn chế độ 5G tùy thuộc vào trường hợp người dùng sẵn sàng để tốc độ cao, hoặc muốn tiết kiệm dữ liệu và pin.

Cách chọn chế độ 5G trên iPhone

Trước hết người dùng cần vào mục Settings => Cellular => Cellular Data Options. Khi vào tiếp mục Voice & Data, người dùng sẽ có lựa chọn 5G On để liên tục bật tốc độ cao nhất bất kỳ khi nào có thể, hoặc 5G Auto để không bật khi ngốn nhiều pin.

Bên cạnh đó trong mục Cellular Data Options, nếu vào Data Mode, người dùng sẽ có lựa chọn "Allow More Data on 5G" để liên tục bật tốc độ cao nhất, hoặc "Standard" để tránh bật 5G khi chạy video hoặc FaceTime. Chế độ "Low Data Mode" còn tiết kiệm hơn, dừng cả cập nhật tự động và ứng dụng chạy nền.

Anh Hào