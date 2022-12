Camera AI cảnh báo người lạ vào nhà

Mới đây, HANET Technology (công ty trực thuộc Tập đoàn Công nghệ G-Group) đã ra mắt sản phẩm camera AI thế hệ mới với tên gọi HANET AI Cam Home. Sản phẩm này sở hữu những tính năng vượt trội như tự động nhận diện khuôn mặt, phân loại các sự kiện diễn ra trong ngày theo FaceID và báo động cho chủ nhà khi có người lạ đột nhập.

HANET AI Cam Home là sản phẩm của quá trình hợp tác giữa công ty HANET Technology và Tập đoàn Điện tử Meiko đến từ Nhật Bản.

Công nhân Meiko đang sản xuất và lắp ráp camera của HANET tại nhà máy

Hiện nay trên thị trường, phần lớn các thiết bị camera giám sát thông thường đảm bảo an ninh cho khách hàng chỉ dựa trên việc theo dõi các đối tượng chuyển động và ghi lại mọi chuyển động của các chủ thể. Những camera này chỉ phục vụ mục đích theo dõi trực tiếp sự kiện và lưu trữ hình ảnh trong quá khứ, chứ không có chức năng cảnh báo nguy hiểm cho gia đình do không có khả năng nhận diện người lạ đột nhập. Thêm vào đó, một số dòng camera có tích hợp AI thông minh hơn cũng cho phép người dùng bật cảnh báo chuyển động của người trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, những camera này cũng chưa thể nhận biết được người quen - người lạ, vì vậy, đôi khi vẫn gây phiền nhiễu cho gia đình vì báo động nhầm người nhà.

Camera AI Hanet

Với HANET AI Cam Home, sản phẩm này có thể giải quyết triệt để các vấn đề kể trên. Với công nghệ nhận diện khuôn mặt thông minh, chỉ trong vòng 0,25 giây, camera AI của sản phẩm này sẽ nhận định chính xác đâu là người quen hay người lạ, ngay cả khi người đó đeo khẩu trang. “Mắt thần” của chiếc camera này có thể nhận diện 5 khuôn mặt cùng lúc trong một khuôn hình. Bộ vi xử lý tích hợp trí tuệ nhân tạo trong HANET AI Cam Home giúp cảnh báo chính xác mối nguy như người lạ đột nhập, hạn chế tối đa việc báo động nhầm đồ vật hoặc thú cưng di chuyển.

Cơ chế “trông nhà” của chiếc camera này sẽ giúp cho các gia đình yên tâm hơn ngay cả khi vắng nhà. Khi có người bước vào nhà, camera sẽ chuyển động nhận diện khuôn mặt và phát ra âm thanh chào. Nếu nhận ra chủ nhà hoặc người quen, camera sẽ quay về vị trí tiếp tục trông cửa. Nhưng nếu là người lạ (sau nhiều lần không thể nhận diện được khuôn mặt), HANET AI Cam Home sẽ phát ra âm thanh cảnh báo liên tục và gọi video để thông báo cho chủ nhà.

HANET AI Cam Home giúp nhận diện người nhà nhờ tính năng AI thông minh

Người lạ có ý đồ xấu sẽ không thể “lách” hay “trốn” được camera AI Cam Home này, bởi camera có khả năng tự động xoay linh hoạt theo chuyển động của đối tượng. Góc quan sát tự động của camera là 89 độ theo chiều ngang và 49 độ theo chiều dọc, có khả năng ghi lại toàn bộ sự kiện một cách “không góc chết”. Hơn nữa, AI Cam Home cũng phát ra cảnh báo khi vô tình hoặc cố tình bị che mất tầm nhìn, giúp đảm bảo an ninh cho ngôi nhà 24/24.

Khi phát hiện có người lạ xâm nhập, HANET AI Cam Home sẽ lập tức gọi điện thoại cảnh báo đến chủ nhà

Với trí thông minh của chiếc camera đời mới nhất, người dùng cũng có thể yên tâm về tình hình an ninh của gia đình vào ban đêm. AI Cam Home áp dụng thuật toán giảm nhiễu AI, có thể nhận diện khuôn mặt và lưu giữ những hình ảnh sắc nét với chất lượng 2K ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Chế độ ban đêm được sử dụng đèn LED hồng ngoại công suất cao (850nm) - IR CUT/Filter, giúp quét và nhận diện tất cả các đối tượng trong khoảng cách 11 mét. Đây là một lợi thế vượt trội về mặt hình ảnh so với mặt bằng chung các camera an ninh trên thị trường (đa số chỉ có độ phân giải HD hoặc full HD), giúp chủ nhà có thể chủ động xử trí nếu ban đêm có người lạ xâm nhập vào nhà.

Ngay cả trong bóng đêm, HANET AI Cam Home cũng có thể nhận diện chính xác người lạ trong khoảng cách 11 mét

Ngoài chức năng đảm bảo an ninh và chống xâm nhập, AI Cam Home còn có thể quản lý sự kiện hằng ngày của các thành viên trong gia đình, khách đến chơi nhà hoặc người lạ. Trí tuệ nhân tạo được tích hợp có khả năng lưu trữ 15 FaceID khác nhau, đáp ứng đủ nhu cầu lưu trữ khuôn mặt của cả gia đình cùng một số người thân quen khác. Dựa trên FaceID đã được cung cấp, camera trông nhà sẽ ghi nhớ lịch sử và chắt lọc những sự kiện trong ngày của mỗi thành viên trong gia đình. Đối với những gia đình có trẻ nhỏ, đây sẽ là một tính năng cực kỳ hữu dụng, bởi cha mẹ có thể quan sát riêng hoạt động ăn, ngủ, chơi của con một cách dễ dàng.

Người dùng có thể quản lý những sự kiện được ghi lại trên AI Cam Home thông qua ứng dụng HANET Connect. Người sử dụng cũng không cần lo lắng về dung lượng lưu trữ, bởi dòng camera này có hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB. Ngoài ra, khách hàng khi mua sản phẩm cũng sẽ được tặng kèm 6 tháng miễn phí sử dụng gói Cloud 7 ngày. Sản phẩm này có mức giá 1.750.000 đồng.