Camera an ninh Eufy - tính năng và tích hợp vượt trội nhờ tích hợp AI

Thương hiệu công nghệ danh tiếng Anker ra mắt bộ sản phẩm camera an ninh Eufy thế hệ mới nhất với hàng loạt tính năng vượt trội

Với xu thế lắp đặt giải pháp nhà thông minh nở rộ như hiện nay, hầu hết người tiêu dùng chỉ nghĩ đến các sản phẩm thông dụng như máy hút bụi, hệ thống chiếu sáng, âm thanh tại gia, mà ít ai để ý đến một chủng loại sản phẩm đặc biệt nhưng không kém phần quan trọng. Đó là camera an ninh.

Với một chiếc camera an ninh chất lượng, chủ nhà không chỉ gia tăng khả năng giám sát, theo dõi không gian sống theo thời gian thực mà còn có thể phát ra cảnh báo, tương tác trò chuyện 2 chiều khi cần thiết. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng với bộ sản phẩm camera an ninh Eufy thế hệ mới nhất, giải pháp công nghệ đến từ thương hiệu Anker đã chứng minh tất cả trên thực tế.

Bộ camera an ninh Eufy được trình làng chính hãng tại thị trường Việt Nam trong dịp cuối năm 2022 bao gồm bao gồm Eufy Indoor PT 2K, Eufy Indoor Camera 2K, Eufy Outdoor Pro, Solocam Pro 2K và EufyCam 2C Pro. Tất cả sản phẩm đều được trang bị cảm biến ghi hình hiện đại với độ phân giải siêu nét 2K cùng chế độ tái tạo sắc màu ban đêm cho hình ảnh rõ ràng, chi tiết đầy đủ trong mọi hoàn cảnh.

Các mẫu camera an ninh trong nhà hỗ trợ xoay ngang 360 độ, xoay dọc 96 độ mang tới góc nhìn rộng hơn 10 - 20% so với thông thường. Thay vì phải tốn kém cho quá nhiều tại nhiều vị trí, chỉ cần một chiếc camera an ninh Eufy là đã đủ bao quát toàn bộ không gian sống.

Theo thông tin nhà sản xuất, camera an ninh Eufy tích hợp hệ thống AI mới có khả năng nhận diện vật thể, theo dõi chuyển động. Đặc biệt, tính năng đàm thoại 2 chiều giúp người dùng dễ dàng tương tác với nhau qua camera bất kể khoảng cách. Trải nghiệm trò chuyện thực tế có kết nối mượt mà, rõ tiếng, không bị chậm hay ngắt quãng.

Hàng loạt nâng cấp về cảm biến ghi hình giúp người dùng có trải nghiệm an tâm, tin tưởng và thoải mái với camera an ninh Eufy

Ngoài ra, camera an ninh Eufy còn hỗ trợ kết nối không dây (tùy mẫu nhất định), chuẩn chống nước chống bụi IP65, IP67, pin tích hợp có thể hoạt động liên tục 3-4 tháng sau mỗi lần sạc, lưu trữ đa dạng từ thẻ nhớ, ổ cứng NAS cho tới lưu trữ đám mây.

Bộ sản phẩm tương tích tốt với hệ sinh thái Apple Homekit, hỗ trợ trợ lý ảo Amazon Alexa, Google Assistant. Người dùng có thể quản lý, tinh chỉnh thông qua ứng dụng chính thống trên cửa hàng ứng dụng đã được Việt hóa 100%.

Dễ dàng ra lệnh bằng giọng nói nhờ vào khả năng tích hợp cùng hệ sinh thái nhà thông minh và trợ lý ảo phổ biến hiện nay

Theo thông tin từ đại diện thương hiệu Anker, tất cả sản phẩm được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam bởi nhà phân phối Digiworld nên khách hàng có thể yên tâm về chất lượng, trải nghiệm cùng chế độ hậu mãi, bảo hành lên tới 12 tháng.

Người dùng có thể tìm mua sản phẩm tại nhiều hệ thống đại lý, cửa hàng trên toàn quốc hoặc website bán hàng trực tuyến của CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Gu Công Nghệ, Akia Smarthome, SmartHomekit hoặc gian hàng Eufy Official Store chính hãng trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada.

Bùng nổ ưu đãi cuối năm lên đến 40% khi mua sản phẩm Eufy trong dịp cuối năm

Từ nay đến hết 5/12, khách hàng khi mua camera an ninh Eufy sẽ được nhận ưu đãi giảm giá lên tới 30-50:%: cellphones.com.vn/phu-kien/camera/an-ninh/eufy.html

Quỳnh Anh