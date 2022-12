Camera có nhiều tính năng thông minh do người Việt nghiên cứu và phát triển

Đại diện Viettel High Tech cho biết, doanh nghiệp tham gia thị trường camera với định hướng xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng và toàn diện cho tập khách hàng hộ gia đình đang sử dụng dịch vụ FTTH.

Những sản phẩm camera AI của Viettel High Tech có hệ thống quản lý và lưu trữ tại Viettel, các tính năng thông minh do người Việt nghiên cứu phát triển và làm chủ. Việc các nhà mạng tham gia sản xuất camera AI sẽ mang nhiều lợi ích cho người dùng khi lựa chọn sản phẩm; yên tâm về bảo mật thông tin cá nhân với chi phí tối ưu và được sử dụng kèm theo với các dịch vụ viễn thông khác.

Đặc biệt, Viettel High Tech không tập trung cuộc chiến về giá, giá trị mang lại không chỉ là bản thân sản phẩm camera mà là cả một giải pháp, nền tảng, hệ sinh thái nhằm mục đích mang đến nhiều giá trị gia tăng cho người dùng.

Doanh nghiệp này cũng tập trung vào tính năng an toàn cho người dùng cá nhân, bảo mật an toàn trong xây dựng giao thông thông minh, đô thị thông minh, phục vụ cho các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh…