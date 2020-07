ictnews Nhận định các sự cố mất an toàn thông tin từ camera giám sát không phải là vấn đề mới, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Khắc Lịch cũng cho biết, đa phần người dùng các thiết bị IoT còn ít quan tâm đến vấn đề an toàn, an ninh thông tin của thiết bị.