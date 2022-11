Cảnh báo đáng sợ, con người sẽ "biến dạng" kỳ dị

DailyMail cho biết, dự án Toll Free Forwarding đã tạo ra mô hình 3D Mindy, quý cô mang hình dáng của con người vào năm 3000 khi chúng ta đang phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ, tác hại dùng smartphone và laptop quá nhiều.

Mô hình 3D Mindy cảnh báo con người biến dạng kì dị trong tương lai. Ảnh: Toll Free Forwarding

Đối với nhiều người hiện nay, việc không có smartphone hay laptop trong tầm mắt là điều không thể. Nhưng mô hình 3D Mindy có thể khiến mọi người phải suy nghĩ lại, khuyến khích dành ít thời gian hơn cho các thiết bị này.

Theo dự án này, dựa trên phân tích của một số nhà khoa học về phương thức tiến hóa của cơ thể con người theo lối sống hiện đại, hình dáng con người trong chưa đầy 800 năm nữa sẽ có những biến đổi đáng sợ như lưng gù, cổ dày hơn, bàn tay như đang giơ móng vuốt, thêm một mí mắt và hộp sọ phình to.

"Chúng tôi lấy nguồn nghiên cứu khoa học và ý kiến ​​của nhiều chuyên gia về chủ đề này, trước khi hợp tác với một nhà thiết kế 3D để tạo ra mô hình con người tương lai với sự thay đổi lớn về thể chất, do sử dụng điện thoại thông minh, máy tính xách tay và các công nghệ khác", Toll Free Forwarding giải thích.

Theo mô hình Mindy, do nhiều năm thường xuyên cúi để nhìn vào smartphone hoặc nhìn lên màn hình máy tính khiến cột sống lệch, dẫn đến tư thế gù lưng.

Ảnh: Toll Free Forwarding

Trong khi đó, bàn tay con người sẽ biến đổi với hình dáng như đang giơ móng vuốt do liên tục cầm nắm điện thoại di động.

Tiến sĩ Nikola Djordjevic của Med Alert Help giải thích, cách chúng ta liên tục cầm điện thoại có thể gây căng thẳng ở một số điểm tiếp xúc nhất định, khiến những ngón tay bị co quắp như đang giơ móng vuốt. Ngoài ra, việc thường xuyên lướt trên màn hình các thiết bị di động khiến ngón tay bị co thắt và đau. Cũng do cầm điện thoại thường xuyên, khuỷu tay trong tư thế cong trong thời gian dài gây ra cái gọi là "hội chứng đường hầm cubital" - một tình trạng dây thần kinh ở khuỷu tay gây tê các ngón tay.

Ảnh: Toll Free Forwarding

Nhiều giờ nhìn xuống điện thoại không chỉ khiến lưng bị gù mà còn khiến cổ dày hơn.

"Khi làm việc trên máy tính hoặc nhìn xuống điện thoại, các cơ ở phía sau cổ phải co lại để giữ đầu thẳng lên. Càng nhìn xuống nhiều, các cơ càng phải hoạt động khó khăn hơn. Nếu điều này diễn ra trong thời gian dài, các cơ này có thể quá mỏi và đau nhức", Tiến sĩ K. Daniel Riew tại Bệnh viện New York-Presbyterian Orch Spine giải thích.

Ảnh: Toll Free Forwarding

Ngoài ra, các đặc điểm kỳ dị khác mà con người có thể sẽ gánh chịu như hộp sọ dày hơn và não nhỏ đi, hay thêm mí mắt thứ hai để bảo vệ mắt, ngăn quá trình tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng.

"Con người có thể phát triển mí mắt bên trong lớn hơn để ngăn tiếp xúc với ánh sáng quá mức, hoặc thủy tinh thể của mắt có thể được phát triển theo hướng tiến hóa để chặn ánh sáng xanh đến", Kasun Ratnayake, nhà nghiên cứu tại Đại học Toledo (Mỹ), cho biết.

Mindy là thế hệ tiếp theo của Emma - mô hình búp bê kích thước người thật với chân tay sưng, tĩnh mạch giãn, đôi mắt vô hồn, bụng to, lưng gù dự báo về diện mạo của dân văn phòng sau 20 năm làm việc - ra mắt năm 2019.

Emma được các nhà nghiên cứu tạo ra sau khi phân tích kết quả khảo sát hơn 3.000 nhân viên văn phòng tại Pháp, Đức và Anh về các vấn đề sức khỏe và mối quan tâm của họ.

Hải Nguyên (theo DailyMail)