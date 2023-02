ChatGPT làm thơ kể chuyện Google ‘ngửi khói’ Bing

Microsoft đang vô cùng hào hứng với Bing, công cụ tìm kiếm vừa được tích hợp công nghệ AI mạnh hơn cả ChatGPT hôm nay. Sự phấn khích này có thể thấy rõ trong một báo cáo nội bộ, phân tích về thái độ tích cực của công chúng xoay quanh mối quan hệ gần gũi giữa Microsoft và OpenAI – startup đứng sau ChatGPT.

Nhà sản xuất Windows đang đầu tư mạnh mẽ vào OpenAI và dự kiến tích hợp công nghệ của startup vào nhiều sản phẩm hơn, bao gồm Office.

CEO Microsoft Satya Nadella. (Ảnh: BI)

Trong báo cáo nội bộ do hãng dịch vụ phần mềm Sprinklr chuẩn bị cho Microsoft, các tác giả yêu cầu chatbot của OpenAI viết “bài thơ 5 câu hài hước về việc Microsoft đánh bại Google nhờ tích hợp ChatGPT vào Bing”.

Dưới đây là câu trả lời của ChatGPT:

"There once was a search engine named Bing

Which was struggling, not doing much thing

But with ChatGPT on its side

It finally got its pride

And left Google searching for its next fling"

(Tạm dịch:

Có một công cụ tìm kiếm tên Bing,

Vốn đang vật vã, khó đủ đường

Nhưng ChatGPT về phe nó

Cuối cùng cũng lấy được hào quang

Để lại Google trong hoang mang.)

Bing ra đời năm 2009 và vẫn đang kém xa Google về số người sử dụng. Google chiếm gần 90% thị trường tìm kiếm. Sự nổi tiếng bất ngờ của ChatGPT và quan hệ của nó với Microsoft giúp nhiều người tỏ ra hứng thú với Bing và xem Bing như một mối đe dọa với Google.

Ngày 8/2, Microsoft giới thiệu một loạt tính năng mới trên Bing, được hỗ trợ bằng công nghệ AI đứng sau ChatGPT như trò chuyện, tóm tắt nội dung, soạn thảo. Trước đó một ngày, Google cho biết sẽ ra mắt chatbot Bard để cạnh tranh với ChatGPT.

Trong blog công bố những thay đổi, CEO Microsoft Satya Nadella nhận định: “AI sẽ thay đổi căn bản mọi danh mục phần mềm, bắt đầu từ danh mục lớn nhất: tìm kiếm”.

(Theo BI)