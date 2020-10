Ngày nay, trong thời đại kĩ thuật số, chúng ta đã dần chuyển từ lưu trữ những tấm hình in sang các file trên ổ cứng máy tính hoặc bộ nhớ điện thoại. Tuy nhiên, nguy cơ tập tin bị hỏng hóc, mất mát thì không hề suy giảm so với những album thời xưa. Do đó, việc sao lưu và quản lý ảnh đúng cách sẽ giúp những kỉ niệm của bạn tồn tại dài lâu và luôn sẵn sàng mỗi khi bạn muốn lật mở.